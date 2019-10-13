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вторник, 15 октября 2019 08:20

Тело шпионки передали в анатомический театр

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Тело шпионки передали в анатомический театр
Мата Хари выступала в цирке. Фото: i.amz.mshcdn.com

За шпионаж в пользу Германии 15 октября 1917 года расстреляли голландскую танцовщицу Мата Хари, настоящее имя которой Маргарета Гертруда Зелле.

Родилась в Нидерландах. Девушку воспитывал крестный отец. 19-летней она выходит замуж за вдвое старшего офицера Рудольфа Маклеода. Рудольфа отправляют служить на остров Ява в Индонезии. Маргарета увлекается местной культурой, учится танцевать. Расставшись с мужем, в 1905 году начала давать концерты под сценическим именем Мата Хари, что в переводе означает "глаз утра".

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Мата Хари переезжает в Париж, начинает выполнять восточные танцы. В Париже часто выступает перед военными, политиками, дипломатами. Тратит значительно больше, чем зарабатывает. Во время Первой мировой войны часто ездит через Испанию в Нидерланды. Французская контрразведка начинает подозревать, что Маргарета является немецкой шпионкой. Обвиняли в том, что передала немцам информацию, по которой погибли несколько дивизий - более 50 тыс. солдат.

Приговорили к смертной казни. Адвокат несколько раз подавал апелляцию. Становился на колени перед судьями. Приговор не смягчили. Шпионку расстреляли.. От повязки на глаза отказалась. Попросила не привязывать ее к столбу. Ее тело было передано в анатомический театр, а голова была забальзамированная и отдана в Музей анатомии в Париже, откуда исчезла в 1954 году.

В Париже 6 октября 1889 открыли ночное кабаре "Мулен Руж". Заведение было огромная площадка для танцев, освещенный газовыми лампами. Наблюдая за красавицами танцовщицами, мужчины пили абсент и курили опиум. Гвоздем программы стала кадриль, что вскоре окрестили "французским канканом".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
15
октября

Тело шпионки передали в анатомический театр

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