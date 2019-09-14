Сводят с ума и убивают своих владельцев: истории ужасных картин

Мы привыкли получать от произведений искусства эстетическое наслаждение и удовольствие. Но мир живописи может не только удивить, но и напугать. На протяжении веков великие художники создавали выдающиеся полотна, от которых у зрителей волосы вставали дыбом.

О некоторых полотнах говорят, что в них живут духи: от этих картин веет холодом, когда проходишь мимо, кажется, что герои полотен следят за тобой. Они могут свести с ума и даже убить своих владельцев.

Со многими произведениями живописи связаны мистические истории и загадки. Более того, некоторые специалисты считают, что к созданию ряда полотен причастны темные и тайные силы. Слишком часто с этими роковыми шедеврами происходили удивительные факты и необъяснимые события — пожары, смерти, безумие авторов.

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