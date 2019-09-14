 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 630
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 1719
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1080
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2772
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1350
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2016
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2763
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1134
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1584
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
Фото
Все фото
14
14
9
16
8
Сводят с ума и убивают своих владельцев: истории ужасных картин
Сводят с ума и убивают своих владельцев: истории ужасных картин
&quot;Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно&quot;: каким был секс в XIX веке
"Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно": каким был секс в XIX веке
Крещатик до уничтожения - показали фото Киева 1930-х годов
Крещатик до уничтожения - показали фото Киева 1930-х годов
Как жило Полесье под поляками - подборка фото
Как жило Полесье под поляками - подборка фото
Показали зачинателей популярной породы собак
Показали зачинателей популярной породы собак
Видео
Все видео
Как чехол для смартфона - раскопали пряжку модницы, которая жила 2 тыс. лет назад
Как чехол для смартфона - раскопали пряжку модницы, которая жила 2 тыс. лет назад
Показали древние подземелья, которые нашли крестьяне
Показали древние подземелья, которые нашли крестьяне
"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным
О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным
Крестьяне нашли таинственные катакомбы
Крестьяне нашли таинственные катакомбы
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4527
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1611
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30771
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 сентября 2019
Просмотров: 360
Перед сеансом
Усе воно якось збігалося. "Запиши із Дзюбою інтерв'ю, – телефонно радила днями добра подруга. – Поки Іван Михайлович на силі, поки йому ...
воскресенье, 15 сентября 2019 01:35

Сводят с ума и убивают своих владельцев: истории ужасных картин
14

  Комментировать

Мы привыкли получать от произведений искусства эстетическое наслаждение и удовольствие. Но мир живописи может не только удивить, но и напугать. На протяжении веков великие художники создавали выдающиеся полотна, от которых у зрителей волосы вставали дыбом.

О некоторых полотнах говорят, что в них живут духи: от этих картин веет холодом, когда проходишь мимо, кажется, что герои полотен следят за тобой. Они могут свести с ума и даже убить своих владельцев.

Со многими произведениями живописи связаны мистические истории и загадки. Более того, некоторые специалисты считают, что к созданию ряда полотен причастны темные и тайные силы. Слишком часто с этими роковыми шедеврами происходили удивительные факты и необъяснимые события — пожары, смерти, безумие авторов.

«Страдающий человек», неизвестный автор. Никто не знает, кто нарисовал картину, но известно, что художник смешал с краской свою кровь, а после того, как закончил шедевр, покончил жизнь самоубийством. Нынешний владелец картины Шон Робинсон говорит, что унаследовал полотно от своей бабушки, которая, в свою очередь, утверждала, что картина проклята. Когда Шон повесил картину в спальне, домочадцы слышали от нее шепот и плач по ночам и видели странную тень.
Без названия, Здзислав Бексиньский. Мало того что картины Бексиньского и так выглядят как иллюстрации ада, так о них еще и ходят легенды, что люди считают полотна проклятыми.
Самый известный период в его творчестве — так называемый «фантастический». В фантасмагорических работах этого времени доминировали инфернальные ландшафты, кошмарные фигуры и зловещая сверхъестественная архитектура. При этом художник утверждал, что большинство его работ забавны и не должны вызывать внутреннего отторжения.
Он никогда не давал названия своим картинам, считая, что каждый зритель может увидеть собственное содержание и произвольно интерпретировать образы.
Жизнь Бексиньского была трагичной: жена умерла от рака, сын покончил жизнь самоубийством. Шесть лет спустя художника нашли убитым в собственной квартире. Некоторые полагают, что, если долго смотреть на картины Бексиньского, скоро умрешь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из США вернут картину, которую вывезли из украинского музея во время войны

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сводят с ума и убивают своих владельцев: истории ужасных картин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю Просмотров: 76727
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
12
 1 Просмотров: 40646
Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
 Просмотров: 28424
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого 1 Просмотров: 20034
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк Просмотров: 19188
История
В древности люди не переваривали молоко, но употребляли его
В древности люди не переваривали молоко, но употребляли его Просмотров: 837
Княгини отключили аппарат жизнеобеспечения
Княгини отключили аппарат жизнеобеспечения
 Просмотров: 1449
"Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно": каким был секс в XIX веке
"Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно": каким был секс в XIX веке
14
 Просмотров: 16596
На месте концлагеря хотят построить многоэтажки
На месте концлагеря хотят построить многоэтажки Просмотров: 1035
Как чехол для смартфона - раскопали пряжку модницы, которая жила 2 тыс. лет назад
Как чехол для смартфона - раскопали пряжку модницы, которая жила 2 тыс. лет назад
 1 Просмотров: 3141
Больше всего комментируют
10
Видеть вора на нарах, а не на островах - Зеленский рассказал о "счастье"
7
Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
4
Рейтинг Зеленского может посыпаться
3
Пока Порошенко был на допросе в ГБР, в его банк пришли с обыском
2
"Было стыдно за свое счастье" - Зеленский рассказал, почему пошел в политику
Голосов: 887
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua