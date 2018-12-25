Супруги-ученые четыре года работали, чтобы выделить грамм радия

Супруги ученые Кюри. Фото: Proect Contro

Супруги-ученые Пьер и Мария Кюри 26 декабря 1898 года во Французской академии наук делают заявление, что изобрели неизвестные ранее мира химические элементы - радий и полоний. Обещают через некоторое время представить их на обозрение. Это открытие называют одним из самых в 19 веке.

Полька Мария Склодовская (1867-1934) закончила Варшавский университет, за успехи в учебе стала стипендиатом университета в Сорбонне, получила ученые степени по физике и математике. Пьер - известный французский физик и химик. Они поженились 1895 года, скромно жили в Париже. Мария изучает минералы, содержащие уран и торий. Впоследствии заметила, что некоторые соединения излучают большой процент радиации и подсвечиваются в темноте зеленоватым сиянием. Кюри пытаются выделить новый элемент.

Чтобы получить 1 г чистого радия, нужно переделать несколько вагонов урановой руды, потратить на опыт 100 вагонов угля, 100 цистерн воды и 5 вагонов различных химических веществ. Руду предоставляет австрийская власть из района Чехии, который богат ими. Работают ученые в сарае недалеко от дома.

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Четыре года Кюри размалывали, просеивали, варили урановую породу, делали тысячи кристаллизации. Из нескольких тонн исходного материала выделили один дециграмм почти чистого хлорида радия. Определили его атомный вес радия - 225 Супругам присудили Нобелевскую премию по физике "за изучение явления радиоактивности, открытого Анри Беккерелем". Мария становится первой женщиной, получившей главную научную премию.

Сразу появилась мода на радиацию. Знахари запустили на рынок "Тоник Кюри для волос" от выпадения волос и другие продукты с содержанием радиоактивных веществ - от зубной пасты, соли для ванны и свечей до шоколадных конфет. Наибольшей популярностью пользуется косметика с радием и торием. Радий имел чрезвычайно высокую стоимость, потому что его трудно добывать. В 1910 году он оценивался в 180 000 долларов за грамм, что было эквивалентно 160 килограммам золота.

Склодовская-Кюри умерла в 1934 году из-за тяжелого заболевания крови. Муж погиб 28 годами ранее - его сбил конный экипаж. Все личные вещи Марии Склодовской-Кюри хранятся в особых условиях и недоступны для простых посетителей. Ее научные записи и дневники до сих пор имеют высокий уровень радиоактивности, опасны для окружающих.

Румынского диктатора Чаушеску Николае i его жену Елену Чаушеску расстреляли 25 декабря 1989 года. Трупы показали по телевидению.