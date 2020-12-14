Суд разрешил обыски в Музее Голодомора

Судья приказал предоставить доступ к имуществу музея. Фото: istpravda.com.ua

Судья Подольского районного суда города Киева Светлана Захарчук предоставила временный доступ представителям прокуратуры и полиции к вещам и документам Музея Голодомора в Киеве.

"Прокурор Киевской местной прокуратуры Олексюк В.С. обратился в суд с ходатайством о временном доступе к вещам и документам", - говорится в постановлении, которую получила "Историческая правда".

В обосновании ходатайства указано, что управление полиции в метрополитене ГКНП в Киеве проводит досудебное расследование уголовного преступления по признакам уголовного преступления по статье "Злоупотребление властью или служебным положением с целью получения неправомерной выгоды".

"Во время досудебного расследования, среди прочего, проверяются обстоятельства, в результате которых неустановленными лицами Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, ГП "Дирекция по строительству "Мемориал жертв Голодомора", Национального музея Голодомора-геноцида при разработке проектной и сметной документации завышены цены на экспертизу проекту, разработку проектных решений и научно-техническое сопровождение реконструкции и очереди Мемориального комплекса памяти жертв голодоморов в Украине со строительством II очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", - говорится в документе.

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Копии документов музея не предоставили. В случае невыполнения постановления судья-следователь вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска.

Президент Владимир Зеленский пообещал решить вопрос с дофинансированием строительства Национального музея Голодомора-геноцида.