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понедельник, 01 марта 2021 01:13

Строители наткнулись на античную мозаику
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Во Франции обнаружили античную виллу
Фото: Inrap
Во Франции обнаружили античную виллу
Во Франции обнаружили античную виллу
Во Франции обнаружили античную виллу
Во Франции обнаружили античную виллу

В городе Ним на юге Франции на строительстве жилого дома обнаружили остатки римской виллы с мозаикой на полу.

Здание датируется I-II веками н. е. Археологи полностью раскопали парадную гостиную, на полу которой обнаружили мраморную мозаику, говорится в сообщении пресс-службы Национального института превентивных археологических исследований Inrap.

Часть пола выложили 6-угольной плиткой в ​​форме пчелиных сот. Другую сторону покрыли квадратным мозаичным ковром в стиле искусственной мозаики.

Такие мозаики в Римской империи стоили дорого. Композиции из одинаковых фрагментов стоили дешевле. Мрамор для этой мозаики доставляли со всех концов империи.

Также обнаружили фрагменты гипсового покрытия стен с росписью. За все время гипсовое покрытие с росписью отслоилось от стен и обрушилось на пол. Штукатурку обрисовали панелями красного цвета с черными промежутками.

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Во внутреннем дворе виллы обнаружили остатки полукруглой чаши с фонтаном.

В английском графстве Нортумберленд во время дорожных ремонтных работ обнаружили остатки древнеримской дороги. Находке около 2 тысяч лет.

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