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суббота, 18 сентября 2021 01:13

Строители нашли древние фишки для настольной игры

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Строители нашли древние фишки для настольной игры
В Калининградской области раскопали некрополь. Фото: kgd.ru

В Калининградской области РФ при строительстве дороги стеклянные фишки для древней игры Лудс латрункули.

Они лежали в некрополе III-VII вв, сообщает Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад".

Игра была популярна как на территории Римской империи, так и у варваров на территории современных Германии, Польши и Скандинавских стран. Античные авторы часто упоминают ее в своих произведениях, но правила до сих пор не известны.

"Находка уникальна - почти сто фишек из римского стекла, идеально сохранившихся в мешочке, принадлежали одному человеку. В такой значительной комплектации их обычно не проявляют - максимум 10-30 штук. А для Калининградской области этот случай вообще первый за 170 лет", - сказал археолог Константин Скворцов.

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Также в гробнице нашли бронзовые и серебряные фибулы и подвески к рукоятям кинжалов, янтарные бусины, оружие, римские монеты, керамические сосуды и прочее.

В Азербайджане нашли настольную игру кочевников возрастом более 4 тыс. лет. Найдено игра называлась "Гончие и шакалы" или "58 лунок". Она была популярна в Египте и Месопотамии. На территории Азербайджана ранее таких игр не находили.

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