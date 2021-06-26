Столкнулись два поезда на Парижском вокзале

 
Ексклюзивы
1/5
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 639
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1152
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1053
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1 Просмотров: 5896
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 486
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 387
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 675
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 1080
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Просмотров: 477
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Просмотров: 405
Фото
Все фото
7
13
8
14
4
Как в СССР цензурировали письма
Как в СССР цензурировали письма
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Как выглядел разбомбленный Львов во время Первой мировой войны - подборка фото
Как выглядел разбомбленный Львов во время Первой мировой войны - подборка фото
&quot;Вы с путинскими денежными мешками?&quot; - в КГГА передали призывы за обсуждение мемориализации Бабьего Яра
"Вы с путинскими денежными мешками?" - в КГГА передали призывы за обсуждение мемориализации Бабьего Яра
Видео
Все видео
При СБУ создали подразделение для борьбы с террористами и диверсантами
При СБУ создали подразделение для борьбы с террористами и диверсантами
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Мультик развеял мифы российской пропаганды
Мультик развеял мифы российской пропаганды
Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь
Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Интервью
1/5
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
2 Просмотров: 297
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 432
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 999
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 873
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 198
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
25 июня 2021
Просмотров: 792
Не буде покою
Мав настати той день, коли я візьму до рук сапку. Не просто візьму, а знайду в собі силу тримати впевнено й відчувати її, як вправний вершник ...
воскресенье, 27 июня 2021 08:20

Столкнулись два поезда на Парижском вокзале

  Комментировать
Столкнулись два поезда на Парижском вокзале
Монумент, посвященный аварии поездов 1988 на Лионском вокзале в Париже. Погибли пассажиры поезда, был на остановке. Фото: Gare de Lyon

Два пригородных поезда столкнулись 27 июня 1988-го на Лионском вокзале в Париже. Погибло 56 человек, 57 ранены.

Лионский вокзал - один из 6 крупнейших железнодорожных вокзалов Парижа. Назван в честь города Лиона. 27 июня пригородный электропоезд Z 5300 из 8 вагонов под управлением машиниста Даниэля Салена следовал из Молотый в Париж. В 18:36 был сорван стоп-кран в одном из вагонов. Система безопасности принудительно заблокировала тормоза на вагонах. Диспетчер дал команду ехать сразу до конечной остановки - Лионского вокзала. Поезд двигался со скоростью 96 км/ч, там почти не работали тормоза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Горящий поезд проехал 7 км

В панике машинист сообщил диспетчеру об отказе тормозов, но забыл назвать, в каком именно поезде отказали тормоза. Дает команду пассажирам перебраться в хвост поезда и сам покидает кабину.

Вагон неуправляемого Z 5300 на скорости 70 км/ч врезался в головной вагон поезда на станции. Всего погибло 56 человек и полсотни были ранены. Все они находились в неподвижном поезде. Те, кто находился в неуправляемом поезде, получили лишь небольшие царапины.

Ночью 15 октября 1907-го пассажирский поезд с почтовыми вагонами сошел с рельсов у станции Шрусбери, неподалеку от Лондона. Погибло 18 человек, еще 33 получили ранения.
Машинист заснул и не остановился на крутом повороте. Вместо разрешенных 16 км / ч ехал со скоростью 97 км / ч. Три вагона перевернулись. Погибли машинист и пожарный, два охранника, одиннадцать пассажиров и три сортировщика почты.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Столкнулись два поезда на Парижском вокзале». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июня

Столкнулись два поезда на Парижском вокзале

Самое читаемое
&quot;Горький Лук&quot; и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе
"Горький Лук" и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе
 Просмотров: 15597
&quot;Кто реально управляет Украиной?&quot; - сети всколыхнуло интервью Зеленского
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
 4 Просмотров: 13941
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
4
 Просмотров: 11448
17-летней выпускнице школы проткнули сердце
17-летней выпускнице школы проткнули сердце
7
 Просмотров: 7624
Италия дожала Австрию в конце встречи
Италия дожала Австрию в конце встречи
 Просмотров: 7488
История
Обнаружили остатки древнеримского лагеря на 10 тыс. воинов
Обнаружили остатки древнеримского лагеря на 10 тыс. воинов Просмотров: 135
Певца убили в тюрьме
Певца убили в тюрьме Просмотров: 1062
Восстание узников подавили танками
Восстание узников подавили танками
 Просмотров: 2439
Королевство заставили уступить территорию
Королевство заставили уступить территорию
 Просмотров: 675
Актуальный до сих пор календарь расшифровали на стене храма, которому 3 тыс. лет
Актуальный до сих пор календарь расшифровали на стене храма, которому 3 тыс. лет Просмотров: 270
Больше всего комментируют
31
"Порошенко зарабатывал на смерти военных" - самое интересное из интервью Зеленского
9
Признание Зеленского: все хуже, чем думали - ЗН
4
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
2
"Как Путин - х ** ло, так Зеленский - брехло" - у Порошенко ответили на обвинения в "зарабатывании на войне"
2
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Голосов: 140
Голосование Будете ли вакцинироваться от коронавируса?
  • Да, любой вакциной
  • Да, но тем, что вводят нардепам
  • Нет, ни при каких обстоятельствах
  • Я уже сделал (-ла) прививку от Covid-19
Просмотреть