Столкнулись два поезда на Парижском вокзале

Монумент, посвященный аварии поездов 1988 на Лионском вокзале в Париже. Погибли пассажиры поезда, был на остановке. Фото: Gare de Lyon

Два пригородных поезда столкнулись 27 июня 1988-го на Лионском вокзале в Париже. Погибло 56 человек, 57 ранены.

Лионский вокзал - один из 6 крупнейших железнодорожных вокзалов Парижа. Назван в честь города Лиона. 27 июня пригородный электропоезд Z 5300 из 8 вагонов под управлением машиниста Даниэля Салена следовал из Молотый в Париж. В 18:36 был сорван стоп-кран в одном из вагонов. Система безопасности принудительно заблокировала тормоза на вагонах. Диспетчер дал команду ехать сразу до конечной остановки - Лионского вокзала. Поезд двигался со скоростью 96 км/ч, там почти не работали тормоза.

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В панике машинист сообщил диспетчеру об отказе тормозов, но забыл назвать, в каком именно поезде отказали тормоза. Дает команду пассажирам перебраться в хвост поезда и сам покидает кабину.

Вагон неуправляемого Z 5300 на скорости 70 км/ч врезался в головной вагон поезда на станции. Всего погибло 56 человек и полсотни были ранены. Все они находились в неподвижном поезде. Те, кто находился в неуправляемом поезде, получили лишь небольшие царапины.

Ночью 15 октября 1907-го пассажирский поезд с почтовыми вагонами сошел с рельсов у станции Шрусбери, неподалеку от Лондона. Погибло 18 человек, еще 33 получили ранения.

Машинист заснул и не остановился на крутом повороте. Вместо разрешенных 16 км / ч ехал со скоростью 97 км / ч. Три вагона перевернулись. Погибли машинист и пожарный, два охранника, одиннадцать пассажиров и три сортировщика почты.