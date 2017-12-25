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понедельник, 25 декабря 2017 13:06

СССР ввел свои первые войска в Афганистан

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СССР ввел свои первые войска в Афганистан
Первые советские солдаты высадились на аэродроме возле афганского города Баграм Фото: warontherocks.com

25 декабря 1979 в аэропорт города Баграм прибыли первые советские дивизии. Этот день считается официальной датой начала войны в Афганистане.

На конец 1979 года в Афганистане разгорелась гражданская война между радикальным и умеренным крылом Народно-демократической партии Афганистана. 16 сентября лидер умеренного крыла Мухаммед Тараки был отстранен от полномочий, а вскоре убит по распоряжению нового лидера партии —Хафизуллы Амина, пишет сайт prlib.ru

12 декабря 1979 на заседании Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза было принято решение №176/125 о введении войск в Афганистан.

В течение 25-26 декабря на территории аэродрома Баграм была переброшена 105-я дивизия. Параллельно с этим, советские разведслужбы проводили операцию под кодовым названием "Шторм-333", целью которой было свержение правительства Хафизуллы Амина. Начало войны в Афганистане оказало негативное влияние на внешнеполитическое положение СССР. Показательным был бойкот многих стран Олимпиады-80 в Москве.

Война в Афганистане продолжалась с 1979 по 1989 год, и унесла жизни более 15 тыс. советских солдат.

11 декабря 1994 российские войска вошли на территорию Чечни, которая провозгласила свою независимость. Силы Министерства обороны и Министерства внутренних дел Росии наступали по трем направлениям - две группы из Северной Осетии и одна из Дагестана.

Приказ о проведении военной операции подписал президент России Борис Ельцин.

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Дата
25
декабря

СССР ввел свои первые войска в Афганистан

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