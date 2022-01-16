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воскресенье, 16 января 2022 18:10

Спецслужбы провели операцию против колядников

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Спецслужбы провели операцию против колядников
Люди водят вертеп по улицам Львова 31 января 1971 года. Многих позже арестовали за "антисоветскую деятельность". Фото: Архив Центра исследований освободительного движения

Начиная с середины 1960-х в системе самиздата подпольно печатали листовки, брошюры, книги и периодические издания. Публиковали художественные произведения, документы и публицистику. Выдать их официально не разрешала цензура.

В январе 1970 года в самиздате начали выпускать первое в Украине периодическое издание – "Украинский вестник". Публиковали информацию о репрессиях и положении политзаключенных, исследованиях по истории, литературоведческих работах, стихах и прозе. Издание редактировали Вячеслав Чорновил, Михаил Косив и Ярослав Кендзер. Распространялись среди диссидентов, писателей и художников.

Кагебисты собирали информацию о самиздате и признали вредным для власти. Летом 1971-го приступили к разработке спецоперации "Блок". Документировали деятельность диссидентов, собирали доказательства для привлечения к уголовной ответственности.

"31 декабря 1971-го известный органам КГБ Сверстюк обратился в группу колядников с приветствием. Призвал "любить Украину, никому не дать обмануть себя". Восторженно приветствовал колядников и писатель Антоненко-Давыдович. Заявил, что за вечер его навещает уже третья ватага. Спасибо, что возрождают украинские традиции и обычаи, "идно трудятся в современном тяжелом для этого климате", - сообщали кагебисты председателю ЦК КПУ Петру Шелесту.

В последний день 1971 года в Киеве ученые, врачи, писатели и художники объединяются в три группы и ходят колядовать. Считается, что в новогоднюю ночь их не будут преследовать. Одну из ватаг возглавляет основатель хора "Гомін" Леопольд Ященко. Хозяева дают колядникам по 10–20 рублей. Собранные деньги планируется потратить на организацию памятных вечеров поэта Василия Симоненко 8 января и художницы Аллы Горской 13 января.

Ближе к полуночи колядники расходятся встречать Новый год по домам. Часть празднует в мастерской художницы Людмилы Семикиной.

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"На окне там стоит картина с изображением маски, - писали побывавшие и там кагебисты. - На одной из половин которой нарисована стекающая черная слеза и надпись "1971 год", на другой - на голубом фоне знак вопроса белого цвета и надпись "1972 год".

31 декабря 1971 во Львове водят вертеп. Его инициатором становится участница правозащитного движения и врач Елена Антонив. В доме готовят костюмы, изучают тексты. Ходят шумной ватагой по улицам Львова. Кроме местных, в группу присоединяется поэт Василий Стус из Киева. Он возвращается домой после лечения в санатории в Моршине. Живет у супругов Калинцев до 11 января, затем возвращается в Киев.

На следующий день Стуса и многие участники традиционных гуляний в столице и Львове задерживают.

Больше об операции "Блок" читайте в журнале "Країна" за 13 января 2022 года.

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12 января 1972 года в Киеве арестовали литературоведа Ивана Светличного, поэтов Василия Стуса и Ивана Коваленко, философа Евгения Сверстюка, математика Леонида Плюща, многолетнего узника сталинских лагерей Данила Шумука, врача Николая Плахотнюка, инженера-экономиста Зиновия Антонюка и реставратора Олеся Сергиенко.

В тот же день во Львове арестовали редактора самиздатовского журнала "Український вісник" Вячеслава Чорновола, журналиста Михаила Осадчего, учителя Ивана Геля, художницу Стефанию Шабатуру и поэтессу Ирину Стасив-Калинец.

За год арестовали 89 диссидентов.

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