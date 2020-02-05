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среда, 05 февраля 2020 08:21

Создали братство для защиты украинцев

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Создали братство для защиты украинцев
"Анфологион", напечатанный в типографии Львовского Успенского братства, 1694

Успенское Ставропигийское братство основано во Львове 5 февраля 1585 го по инициативе нескольких львовских купцов и ремесленников. Братство утвердило устав, согласно которому его провозглашали выше всех братств края.

Львовское братство начинает формироваться в начале 1580-х годов. "Опекуны" храма защищали перед городской властью интересы украинской общины в городе и пригородах. Львовское братство возглавлявшего борьбу украинского населения Галичины против насильственного внедрения Брестской церковной унии 1596 года. Выступало против религиозных притеснений со стороны польско-шляхетской власти.

В Успенское Братство могли входить люди разных сословий с Львова и других городов и стран. В начале братство насчитывало 14 членов, а затем их число возросло до 50. С членских взносов, доходов по продаже книг, даров и дотаций оно удерживало церковь Успения и монастырь святого Онуфрия.

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Самыми известными руководителями до 1596 года являлись седельники Юрий и Иван Кузьмич Рогатинцы, Иван Деомидович. Занимались построением, ремонтом, уходом за храмами, богадельнями, храмами, монастырями, школами, типографией. Львовское Ставропигиальное братство действовало более двух столетий, затем его официально распустили.

Крупный пожар начался 3 июня 1527-го во Львове. За ночь он уничтожила всю готическую застройку в центре города. Уцелели несколько зданий: ратуша, армянская церковь, стены кафедрального собора и крытое черепицей помещения Ивана Борьбы.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
05
февраля

Создали братство для защиты украинцев

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