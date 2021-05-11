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среда, 12 мая 2021 08:21

Сняли блокаду города

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Сняли блокаду города
В 1949-м союзнические самолеты в Берлине садились каждые 3 мин. Фото: Агентство исторических исследований ВВС США

Блокада войсками Советского Союза железнодорожных и автомобильных путей к западным секторов Берлина, что находились под контролем США, Великобритании и Франции зикончилось 12 мая 1949-го. Длилась почти год.

США, СССР, Англия и Франция разделили Германию после войны на четыре зоны оккупации. Иосиф Сталин хотел, чтобы союзники оставили подвластному ему Западный Берлин. Люди полностью зависели там от внешних поставок продовольствия. 24 июня 1948-го перекрыли все подъезды в Западный Берлин. Советский лидер стремился завладеть всем городом. Ввел жесткие нормы экономии электроэнергии.

Союзники поставляли продукты и необходимые товары с помощью "воздушного моста". Кроме продовольствия - сухого молока, порошкового картофельного пюре и муки, на самолетах доставляли уголь для отопления и производства электроэнергии. А также бензин, медикаменты и другие необходимые городу вещи.

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Самолеты в Берлине садились каждые три мин. Однако качество обеспечения населения в это время была еще хуже, чем во времена войны. Зимой резко выросли показатели инфекционных заболеваний и смертности. За 15 месяцев существования воздушного моста англо-американская авиация совершила 278 тыс вылетов, доставив более 2 млн тонн продовольствия и других грузов.

В 1949-м Сталин признал поражение и отменил все ограничения по связи, транспорта, торговли и снял блокаду. Советский Союз потерпел политическое и пропагандистское поражения при Берлинском кризисе.

22 июня 1941-го в 3.15 ч. на Восточном фронте Второй мировой начались активные боевые действия. Немецкая артиллерия и авиация нанесли массовый удар по советским войскам. За несколько часов под бомбежку попали все города в западных областях СССР и Киев, Одесса, Севастополь, Минск.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
12
мая

Сняли блокаду города

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