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После проигрыша президентских выборов 1912 экс-президент США Теодор Рузвельт отправился в Бразилию читать лекции.

Там ему предложили присоединиться к исследовательской экспедиции во главе с полковником Кандио Рондоном. Исследователи хотели изучить течение реки Сомнений, которая к тому времени не была полностью нанесена карту, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

Рузвельт с другими исследователями поплыли по реке Сомнений. Это была самая опасная часть путешествия. Им угрожали крокодилы, пираньи и враждебные племена. Рузвельта укусила ядовитая змея. Его спасла обувь.

В ходе экспедиции каноэ, где был сын Рузвельта, разбилось и попало в водопад. Он выжил, но погиб сопровождающий его бразилец.

Рузвельт заболел лихорадкой. Также он порезал ногу на камнях. В начале апреля один из носителей застрелил другого бразильца, которого поймал на воровстве еды. Убийцу пришлось оставить в джунглях. Рыбалка и плоды деревьев не давали путешественникам умереть. Когда лихорадка Рузвельта обострялась он требовал, чтобы его бросили умирать в джунглях и только поддержка сына заставляла двигаться дальше.

Теодор Рузвельт потерял четверть своего веса. Перенес экстренную операцию на ноге в антисанитарных условиях.

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26 апреля 1914 экспедиция встретилась с американо-бразильской спасательной группой. Рузвельт получил квалифицированную медицинскую помощь. Через три недели вернулся в Нью-Йорк.

Скептики в США подвергли сомнению, действительно ли Рузвельт участвовал в этой экспедиции. Он прочитал цикл лекций о своем путешествии, приключениях и открытиях. В 1927 году уже после смерти Рузвельта британец Джон Дайотт совершил повторное путешествие по тому же маршруту и подтвердил открытия экспедиции Рондона. Река Сомнений с тех пор носит имя Рузвельта.

В интернете показали пивоваров XIX века. На старинных фотографиях производители пива позируют с бочками и бутылками, передают "Хроники прекрасной эпохи".