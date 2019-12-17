 
Ексклюзивы
1/5
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 378
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2502
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 477
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2466
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 261
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1116
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 540
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2952
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11502
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2241
Фото
Все фото
10
26
8
10
6
Снимал стресс после выборов - опубликовали фото бывшего президента в джунглях Бразилии
Снимал стресс после выборов - опубликовали фото бывшего президента в джунглях Бразилии
&quot;Все сбылось - она купила жилье. А я нагадала мужа&quot; - как украинцы проводят вечерницы
"Все сбылось - она купила жилье. А я нагадала мужа" - как украинцы проводят вечерницы
Показали уникальные договоры между Польшей и Украиной
Показали уникальные договоры между Польшей и Украиной
Как жили киевляне после войны - подборка фото
Как жили киевляне после войны - подборка фото
Украина окончательно закрыла Чернобыльскую АЭС
Украина окончательно закрыла Чернобыльскую АЭС
Видео
Все видео
Фотограф создал необычный проект к годовщине свержения коммунизма
Фотограф создал необычный проект к годовщине свержения коммунизма
В пещере нашли уникальные рисунки
В пещере нашли уникальные рисунки
Восстановили крыивку УПА
Восстановили крыивку УПА
Наиболее героическая страница военного искусства - создали ролик к годовщине уникальной операции
Наиболее героическая страница военного искусства - создали ролик к годовщине уникальной операции
Вынесли приговор украинскому командиру
Вынесли приговор украинскому командиру
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 414
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1116
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2583
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11088
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2808
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 594
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
вторник, 17 декабря 2019 23:13

Снимал стресс после выборов - опубликовали фото бывшего президента в джунглях Бразилии
10

  Комментировать

Как Теодор Рузвельт путешествовал по Амазонии
Фото: Facebook
Как Теодор Рузвельт путешествовал по Амазонии
Как Теодор Рузвельт путешествовал по Амазонии
Как Теодор Рузвельт путешествовал по Амазонии
Как Теодор Рузвельт путешествовал по Амазонии

После проигрыша президентских выборов 1912 экс-президент США Теодор Рузвельт отправился в Бразилию читать лекции.

Там ему предложили присоединиться к исследовательской экспедиции во главе с полковником Кандио Рондоном. Исследователи хотели изучить течение реки Сомнений, которая к тому времени не была полностью нанесена карту, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

Рузвельт с другими исследователями поплыли по реке Сомнений. Это была самая опасная часть путешествия. Им угрожали крокодилы, пираньи и враждебные племена. Рузвельта укусила ядовитая змея. Его спасла обувь.

В ходе экспедиции каноэ, где был сын Рузвельта, разбилось и попало в водопад. Он выжил, но погиб сопровождающий его бразилец.

Рузвельт заболел лихорадкой. Также он порезал ногу на камнях. В начале апреля один из носителей застрелил другого бразильца, которого поймал на воровстве еды. Убийцу пришлось оставить в джунглях. Рыбалка и плоды деревьев не давали путешественникам умереть. Когда лихорадка Рузвельта обострялась он требовал, чтобы его бросили умирать в джунглях и только поддержка сына заставляла двигаться дальше.

Теодор Рузвельт потерял четверть своего веса. Перенес экстренную операцию на ноге в антисанитарных условиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сеть выложили тысячи уникальных фото времен Османской империи

26 апреля 1914 экспедиция встретилась с американо-бразильской спасательной группой. Рузвельт получил квалифицированную медицинскую помощь. Через три недели вернулся в Нью-Йорк.

Скептики в США подвергли сомнению, действительно ли Рузвельт участвовал в этой экспедиции. Он прочитал цикл лекций о своем путешествии, приключениях и открытиях. В 1927 году уже после смерти Рузвельта британец Джон Дайотт совершил повторное путешествие по тому же маршруту и подтвердил открытия экспедиции Рондона. Река Сомнений с тех пор носит имя Рузвельта.

В интернете показали пивоваров XIX века. На старинных фотографиях производители пива позируют с бочками и бутылками, передают "Хроники прекрасной эпохи".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Снимал стресс после выборов - опубликовали фото бывшего президента в джунглях Бразилии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Разработали проект атомной бомбы

Сегодня Варвары: для чего лепят вареники с перцем

Россия выдвинула Украине ультиматум

Нашли календарь ацтеков

Самое читаемое
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
7
 Просмотров: 29719
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
 Просмотров: 19433
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
22
 Просмотров: 12789
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
23
 1 Просмотров: 12303
Объяснили, что будет с долларом до конца недели
Объяснили, что будет с долларом до конца недели Просмотров: 9234
История
Тимошенко поймали на манипуляции темой Голодомора
Тимошенко поймали на манипуляции темой Голодомора Просмотров: 1197
Изобретение украинца украсит елку Белого дома
Изобретение украинца украсит елку Белого дома Просмотров: 585
Разработали проект атомной бомбы
Разработали проект атомной бомбы
 Просмотров: 477
Сегодня Варвары: для чего лепят вареники с перцем
Сегодня Варвары: для чего лепят вареники с перцем
 Просмотров: 468
Россия выдвинула Украине ультиматум
Россия выдвинула Украине ультиматум
 Просмотров: 2025
Больше всего комментируют
5
Конфликт набирает обороты. Фанаты "Райо Вальекано" выступили с заявлением против Зозули
4
"Старые "элиты" сповротивляются" - Зеленский о стычках у Рады
3
Фанаты сорвали матч второй лиги Испании, оскорбляя украинского форварда Зозулю
2
Экс-арбитр ФИФА проанализировал скандальный арбитраж в матче украинского чемпионата
2
"Слуга народа" гулял с олигархами в ресторане
Голосов: 381
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua