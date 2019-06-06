Снаряд расколол пополам шлем военачальници

Памятник Жанне д'Арк в Жаржо, Франция. Изображает Жанну в момент ранения Фото: fw-daily.com

Французская армия во главе с 17-летней Жанной д'Арк 12 июня 1429 года победила в бою за город Жаржо. Перед тем вошла в осажденный англичанами французский город Орлеан.

Продолжается Столетняя война. Англичане и их союзники бургундцы оккупировали французскую столицу Париж. Жанна д'Арк родилась в селе в семье обедневших дворян. В 13 лет ей впервые услышала голоса архангела Михаила и святой Екатерины Александрийской. Голоса ей говорят, что ее судьба - спасти Орлеан, свести Карла на трон и изгнать англичан из Франции. В 17 лет Жанна решается и объявляет военным о своей миссии .В ней прислушивается дофин Карл VI. Говорит, что послана Небом для спасения Франции. Тот верит - назначает ее полководцем войска, отправлялось на освобождение Орлеана.

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Лучшие кузнецы куют Жанне почти белые доспехи. Благодаря вдохновению, вызванном победой при Орлеане, французское войско набирает множество добровольцев. В начале июня на военном совете с участием Дофина было решено очистить долину Луары от иностранных захватчиков. 9 июня армия выступила с Орлеана на Жаржо.

Жаржо - маленький городок на южном берегу Луары в центральной Франции, около 30 км к востоку от Орлеана. Рано утром 12 июня французы начали интенсивную бомбардировку, используя пушки и осадные машины. Когда была разрушена одна из крепостных башен, французы бросились на штурм городских стен. Жанна д'Арк лично возглавляла атаку и получила легкое ранение - каменный снаряд расколол пополам ее шлем. Англичане понесли тяжелые потери.

По всей Франции рассказывают легенды о чудесных подвигах Жанны. За два года ее обвиняют в ереси и колдовстве. Жанну д'Арк сожгли на костре 30 мая 1431 на площади Старого Рынка в Руане. Перед тем на голову ей надели бумажную митру с надписью "еретичка, вировидступниця, идолопоклонство". В мае 1920 года Папа Римский причислил Жанну д'Арк к лику святых.