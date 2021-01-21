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пятница, 22 января 2021 06:41

Сливаются веками оторванные одна от другой части - українці проголосили Акт Злуки

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Сливаются веками оторванные одна от другой части - українці проголосили Акт Злуки
22 января украинцы отмечают День соборности Фото: adm-km.gov.ua

22 января 1919-го в Киеве провозгласили Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

"Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины - Западно-Украинская Народная Республика (Галичина, Буковина, Венгерская Русь) и Надднепрянская Большая Украины. Осуществились вековые мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика", - говорилось в зачитанном в центре столицы универсале.

После этого состоялся молебен и торжественный парад украинских войск. А на следующий день Акт соединения почти единогласно был ратифицирован Трудовым конгрессом Украины.

Первое празднование Соборности состоялось 22 января 1939 года в Хусте. Тогда этот город был столицей Карпатской Украины - чехословацкой автономии. В этот день под сине-желтыми флагами состоялась 30-титисячна манифестация. Люди съехались в столицу Карпатской Украины со всех уголков края в память о событиях 20-летней давности.

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День соборности Украины - праздник, который символизирует единство украинских земель. Это одно из важнейших праздников нашей страны. 22 января также принято вспоминать принятия IV Универсала Центральной Рады 1918 года. Им провозглашалась полная независимость Украинской Народной Республики.

С 2000-х годов в Киеве ежегодно устраивают "живую цепь" вдоль моста Патона, который проходит между правым и левым берегами столицы. Такие же акции проходят и в разных городах Украины, а все желающие присоединяются к действу, беря с собой государственные сине-желтые флаги и становясь частью цепи.

На закрытом заседании Центральной Рады в здании Педагогического музея в Киеве 22 января 1918 утвердили IV Универсал. Он провозгласил Украину независимым государством.

Рада собралась в марте 1917-го из представителей украинских партий, научных и общественных организаций. Руководителем избрали лидера Общества украинских прогрессистов 51-летнего профессора истории Михаила Грушевского. 19 апреля 1917 года Всеукраинский национальный конгресс, признал Центральную Раду общеукраинской организацией.

23 июня 1917-го Центральная Рада приняла I Универсал, которым объявила о готовности взять на себя государственные функции на территории Украины, и перед Временным правительством в Петрограде потребовала предоставить ей автономию в рамках федеративной России.

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Дата
22
января

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Сливаются веками оторванные одна от другой части - українці проголосили Акт Злуки

Рада провозгласила независимость

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