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четверг, 13 мая 2021 11:36

Селянам запретили торговать на рынках

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Селянам запретили торговать на рынках
Декретом "о борьбе с деревенской буржуазией, которая скрывает хлеб и спекулирует ним" ввели продовольственную диктатуру на селе Фото: culture.voicecrimea.com.ua

13 мая 1918 года большевистский ЦИК подписал декрет "О борьбе с деревенской буржуазией, которая скрывает хлеб и спекулирует ним". Народному комиссариату продовольствия предоставили чрезвычайные полномочия для закупки хлеба.

В те времена большевики проводили политику "военного коммунизма". Благодаря ей стремились удержаться у власти и обеспечить Красную армию бесперебойным снабжением продовольствием. Декрет запрещал крестьянам продавать зерно на рынке - торговля объявлялась спекулятивной. При этом они должны были продавать хлеб только государству. В случае отказа могли получить 10 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.

"Хлебная монополия. Это означает, что все излишки хлеба принадлежат государству, это означает, что ни один пуд хлеба, который не нужен для поддержания семьи крестьянина и скота, не нужен ему для посева. Что всякий лишний пуд хлеба должен отбираться", - говорил Владимир Ленин.

Государственные закупочные цены были значительно ниже рыночных и не компенсировали издержек производства. Поэтому так называемая "продажа" государству приобрела характер принудительной сдачи, что постепенно вызвало сопротивление.

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Чтобы подавить сопротивление и получить желаемый хлеб, советская власть возложила исполнение декрета на вооружении команды - рабочие продотряды. Они осуществляли изъятие "излишков" хлеба по твердым ценам. Позже действовали совместно с комитетами бедноты - органами советской власти в деревне, а также взаимодействовали непосредственно с отрядами Красной армии. В Украине тогда подобным занимались немцы.

С 1919 года, когда большевики в очередной раз оккупировали Украину, деятельность продотрядов и комбедов, а затем только военных, способствовала увеличению ежедневного вывоза хлеба в Россию. Изъятие приобрело характер реквизиций, сопровождалось насилием, террором над крестьянами, что вызвало еще большее сопротивление. На всех территориях, подконтрольных большевикам, начинались массовые восстания.

Большевистские Советы в Украине рассчитали возможные последствия непрерывного вывоза хлеба, пытались ограничить поставки в Россию, но сделать этого не удалось.

11 января 1919 года советское правительство ввело продразверстку. Это система принудительной заготовки сельскохозяйственных продуктов. Стала одним из элементов политики "военного коммунизма".

В Украине продразверстка начала действовать с 13 апреля. Ее накладывали на хозяйства площадью более 5 десятин. Больше всего от нее пострадали зажиточные крестьяне, которые выступали против большевиков. Должны были сдавать "излишки" зерна государству по установленным твердым ценам, иногда значительно более низким, чем для обычных крестьян.

Позже, кроме хлеба и фуражного зерна, у крестьян начали изымать мясо и картофель, а затем все сельскохозяйственные продукты, даже пряжу. Людей, которые сопротивлялись называли саботажниками и могли арестовать или даже расстрелять. В ответ крестьяни поднимали восстания.

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Дата
13
мая

Селянам запретили торговать на рынках

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