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воскресенье, 25 апреля 2021 18:47

Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
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Главный секретный ингредиент советского сгущеного с сахаром молока - это технология производства, разработанная в Соединенных Штатах Америки. Ведь рецепт вкусной сгущенки, по которой так ностальгируют бывшие граждане СССР, был заимствован в США. Как и оборудование, на котором ее производили.

Изобрели сгущённое молоко задолго до появления СССР, причем не в России. Gazeta.ua рассказывает историю этого лакомства.

Реклама ассортимента продукции сгущенного молока времен СССР
Фото: ru.wikipedia.org
Американский бизнесмен Гейл Борден первым запустил промышленное изготовление сгущенки, которая сделала его миллионером
Реклама сгущенного молока производства The New York Condensed Milk Company - предприятия, основанного Гейлом Борден
Реклама сгущенного молока производства The New York Condensed Milk Company - предприятия, основанного Гейлом Борден
Нарком пищепрома Анастас Микоян (слева) и посол СССР в США Михаил Меньшиков

Уваренное с сахаром молоко готовили еще в VI веке в Персии, десерт имел название "шарушакар", а с X века в мусульманских странах готовят мухаллеби. С тех пор в разных странах мира изобретались и становились национальным достоянием лакомства, которые по сути можно считать сгущенным с сахаром молоком. Так, в Индии это "рабри", в Испании - "дольче гатас", в Мексике - "кахета". В Аргентине "дольче де лече" стало национальным блюдом.

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Однако, сгущенное с сахаром молоко, каким его знаем мы, изобрёл парижский кондитер и виноторговец Николя Аппер. Когда в конце XVIII века Наполеон Бонапарт объявил конкурс на лучший способ сохранять продукты для армии, Аппер начал эксперименты. И продолжал их долгих 14 лет, пока в 1809-м не представил императору технологию консервации продуктов. Впоследствии этот способ назвали апертизацией.

Кроме мясных и овощных консервов, Аппер разработал технологию изготовления сгущенного с сахаром молока. Оно прекрасно хранилось - сахар выступал в роли консерванта, а при кипячении в укупоренном виде уничтожались бактерии, которые могли бы привести к порче продуктов. Аппер даже написал книгу "Искусство консервирования растительных и животных субстанций на долголетний период". За революцию в сфере консервации продуктов, что было важно для организации питания армии, Наполеон наградил Аппера медалью и премией в 12 тыс. франков.

Автор: zen.yandex.ru
  Изобретатель метода консервации Николя Аппер использовал стеклянную тару
Изобретатель метода консервации Николя Аппер использовал стеклянную тару

Правда, изначально сгущенку разливали в стеклянные бутыли, неудобные в армейских походах. В 1810 году английский купец Питер Дюран запатентовал технологию изготовления консервов ы додумался включить в патент жестянки как тару. Патент продал, а в 1818-м в Америке запатентовал британское изобретение, включив в него оловянные банки.

Автор: zen.yandex.ru
  Англичанин Питер Дюран первым запатентовал консервы в металлических банках
Англичанин Питер Дюран первым запатентовал консервы в металлических банках

В 1858 году предприимчивый американский промышленник Гейл Борден запатентовал способ вакуумного сгущения молока, и открыл первый завод, производивший консервы - молоко сгущенное с сахаром. Гражданская война, начавшаяся в США 1861-м, обеспечила его заводы заказами на много лет вперед. В год компания Бордена выпускала 300 тыс. галлонов сгущёнки.

Автор: uk.wikipedia.org
  Реклама сгущенного молока производства The New York Condensed Milk Company - предприятия, основанного Гейлом Борден
Реклама сгущенного молока производства The New York Condensed Milk Company - предприятия, основанного Гейлом Борден

В Европе промышленное производство сгущенки начали в 1866-м в Швейцарии, известной своими коровами и особенным альпийским молоком. Первое в России производство - небольшой заводик - открыли под Оренбургом в 1881 году. Продукт долгое время не был популярен, и его "звездным часом" стала русско-японская война. Именно тогда на кондитерских фабриках стали производить сгущёнку, ее фасовали в большие бело-синие металлические банки.

Когда к власти пришли большевики, сгущенку сняли с производства, как "ненужный буржуазный предрассудок". Технология была утрачена.

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А собственно рецепт и секрет "самой вкусной советской сгущёнки" привёз из США Народный комиссар пищевой промышленности СССР Анастас Микоян. Он в 1936 году во главе советской делегации изучал работу промышленности США. Из делового турне и привёз в СССР практически все технологии пищепрома. Включая производство "самого вкусного в мире советского пломбира", томатного сока, "городских" булочек, колбасы, котлет, полуфабрикатов, "Советского шампанского", лимонада, и даже "русского кваса".

"За два месяца пребывания в США я побывал во многих городах, покрыв в поездах и автомашинах более чем 12 тыс. миль... Довольно подробно я ознакомился также с предприятиями молочной промышленности штата Висконсин. Мы посетили ферму с механизированной дойкой коров (чего в СССР тогда еще не было), опытные заводы и экспериментальные лаборатории. Все это помогло нам потом в разработке проектов и строительстве в стране заводов по изготовлению сгущенного и сухого молока", - вспоминает Микоян в книге "Так и было".

Автор: mirovich.media
  Нарком пищепрома Анастас Микоян (слева) и посол СССР в США Михаил Меньшиков
Нарком пищепрома Анастас Микоян (слева) и посол СССР в США Михаил Меньшиков

СССР тогда закупили у США оборудование для пищевой промышленности и вместе с ним - технологии производства. Которые позднее описали в виде ГОСТов. Первый завод по производству знакомой нам сгущенки с сахаром в СССР открыли в 1937 году.

Автор: antikor.com.ua
  Мальчик с этикетки сгущенки Первомайского консервного завода - одессит Александр Бабич, внук бывшего директора
Мальчик с этикетки сгущенки Первомайского консервного завода - одессит Александр Бабич, внук бывшего директора

Считается, что дизайн сине-белой этикетки, с которой сгущенку на территории постсоветских стран ассоциируют до сих пор, создала советская художница Ираида Фомина во второй половине 1930-х годов.

Так что "лучшая в мире советская сгущёнка" оказалась самой что ни на есть американской.

Сотрудник посольства США в Москве Мартин Мангоф создал яркие фотографии, отражающие жизнь СССР.

С 1952-го по 1954 год он со женой ездил советскими местностями снимая все, что попадет под объектив.

На снимках Мангофа отображена не только советская глубинка, а и Москва. На фото проявляется картина, которая далека от советских пропагандистских фильмов и плакатов. Старые облезлые дома, в которых не было ремонта с 1917 года, рядом с гнилыми бараками и трухлявыми сараями.

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