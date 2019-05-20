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понедельник, 20 мая 2019 15:07

Считались символом греха - показали роскошные средневековые зеркала
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Какие зеркала использовали в Средние века
Фото: Facebook
Какие зеркала использовали в Средние века
Какие зеркала использовали в Средние века
Какие зеркала использовали в Средние века
Какие зеркала использовали в Средние века

В сети показали зеркала, которые использовали в средневековье.

До XV в. для изготовления зеркал ремесленник выдувал стеклянную сферу. В нее заливал расплавленный свинец, чтобы тонким слоем покрыть сферу. Затем ее разбивали и разрезали ножницами на мелкие куски, сообщает Symbolon.

Зеркала считали символом самовлюбленности и использовали их редко. Во второй половине ХІІІ-XIV в. они стали популярными. Центрами производства были Нюрнберг и Венеция, где были основаны отдельные цеха для зеркальщиков.

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Ценился корпус зеркала. Это были 2 диска размером 8-14 см, изготовленные из кости или бронзы, украшенные резьбой. Изображали светские и религиозные сюжеты.

Во времена Средневековья и Возрождения люди использовали красный коралл для изготовления украшений и предметов роскоши, лекарств и амулетов. Считался одним из самых ценных материалов.

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