Сарматское золото та вино: возле кургана царя организовали музей

Музей сарматского царя Инесмея и музей вина и виноградарства откроют в городе Ямполь в Винницкой области. Базой для создания музея правителя станут находки винницких археологов найденые в 80-х годах вблизи села Пороги Ямпольского района.

Автор: Історична Правда Новые музеи откроют в Винницкой области

Именно там нашли захоронение с золотым сокровищем сарматского царя Инесмея соправителя греческой античной колонии Ольвии.

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Оба музея создаются с нуля, передает Историческая Правда. Половину финансирования ремонта помещений обеспечил районный бюджет, остальные - гранты. Речь идет об инвестициях в культурно-туристическую инфраструктуру суммой более 500 тис. грн. Работой музеев будет руководить районный туристический информационный центр.

"Туризм для нас одним из приоритетов развития района. Поэтому мы воспользовались возможностями украинского-молдавской проекта по созданию двух новых музеев. Ремонт помещения мы уже сделали, а сейчас начинаем работать над наполнением экспозиций", - сообщила заместитель председателя Ямпольского РГА Людмила Майорова.

Паромную переправу в Молдову через реку Днестр планируют заменить мостом в городе Ямполь на Винниччине. Будет соединять украинский город с молдавским селом Косоуцы. Стоимость проекта автомоста составляет $25 млн. Автомобильного и железнодорожного - около $60 млн. - Для финансирования можно привлечь средства финансового фонда "Инструменты объединения Европы"