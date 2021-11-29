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пятница, 03 декабря 2021 08:21

Самая техногенная катастрофа в мире: тонны ядовитого газа попали в воздух

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Самая техногенная катастрофа в мире: тонны ядовитого газа попали в воздух
Одной из основных причин крушения является попадание воды в резервуар с метилизоцианатом, которые вместе вступают в реакцию. Фото: http://online.te

В индийском городе Бхопале 3 декабря 1984 года на заводе пестицидов американской компании Union Carbide произошла крупнейшая техногенная катастрофа в мире. Из-за превышения температуры в цистернах с химикатами произошел выброс около 42 т ядовитого газа.

Завод американского химического гиганта Union Carbide был открыт в 1969-м. Предприятие выпускало пестициды – средства для борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Одной из основных причин крушения является попадание воды в резервуар с химическими соединениями, которые вместе вступают в реакцию. Из-за неисправностей вентиля в атмосферу попали около 40 т высокотоксичного газа метилизоцианата.

По правилам цистерны должны заполняться до 50%, на время трагедии аварийный резервуар был заполнен до 70%. Причина крушения до сих пор официально не установлена.

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Общее количество пострадавших оценивается в 150–600 тыс. человек. Это одна из величайших в истории промышленных катастроф того времени. Погибли 2 тыс. человек и ранены 600 тыс., еще 20 тыс. работников потеряли зрение.

Правительство Индии через суд получило от компании, которой принадлежал завод, компенсацию — $470 млн. До сих пор в Бхопале у родителей, испытавших в 1984-м токсического воздействия метилизоцианата, рождаются дети с врожденными пороками и болезнями.

На северо-западе Армении 7 декабря 1988 произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. Полностью разрушены город Спитак и 58 деревень. Частично города Ленинакан, Степанаван, Кировакан ​​и еще более 300 населенных пунктов. Погибли по меньшей мере 25 тыс. человек, 514 тыс. остались под открытым небом.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
03
декабря

Самая техногенная катастрофа в мире: тонны ядовитого газа попали в воздух

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