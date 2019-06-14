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С кремлем договорились о Киеве

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С кремлем договорились о Киеве
Ивана Самойловича избрали гетманом Левобережной Украины Фото: make.ua

По многочисленным доносам Московскому царству гетмана Левобережной Украины Демьяна Многогришного лишила булавы казацкая старшина. 17 июня 1672 года в Казацкой дубраве неподалеку от Конотопа, теперь Сумская область, гетманом Украины избрали генерального писаря Ивана Самойловича. Очень гибкий дипломат удержал булаву дольше тогдашних гетманов - целых 15 лет.

Новоизбранный гетман и казацкая старшина подписывают Конотопские статьи. Имели цель ограничить власть гетмана. Ему запрещалось лишать старшину должностей и наказывать ее. Старшина поклялась в верности московскому царю "до смерти живота своего неотменно". Зато царь обязался не передавать Речи Посполитой Киев, как это было определено Андрусовским перемирием 1667-го.

"Городом Киев, за нарушением королевского величества со стороны, великий государь, его царское величество, уступить никогда не велит", - говорится в Конотопских статьях.

Самойлович сразу ставит целью объединение всей Украины под своей властью. Начинает борьбу против гетмана Правобережной Украины Петра Дорошенко. Критикует его за союз с татарами. Призывает население правобережья перейти под Московскую протекцию.

"Если бы и черт, господин Гетман, помогал людям в крайней их нужде, то гнушаться тем не приходится, потому что люди говорят: нужда и закон меняет", - говорит Самойлович.

Достичь целей стремится с помощью московского войска. Именно тогда у Дорошенко возникли значительные политические и социальные трудности. Турки с которыми он заключил союз занимались бесчинствами, превращали церкви и костелы в мечети, а христианских мальчиков в янычар. Люди начали массово бежать на Волынь, Галичину и Слобожанщину, теперь Харьковская, Сумская, Воронежская, Курская области Украины и Российской Федерации.

В начале февраля 1674-го Самойлович и войска московского воеводы Григория Ромодановского вступили на Правобережную Украину и начали боевые действия против правобережных казаков. Самойлович приказывает насильно выселять жителей на Левый берег, чтобы лишить Дорошенка власти. Впоследствии эта акция будет продолжена и войдет в историю как "Большой сгон".

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27 марта 1674 в Переяславе, теперь Переяслав-Хмельницкий состоялся совет, на котором Самойловича избрали гетманом обеих сторон Днепра. По условиям договора Московский царь обязывался защищать Правобережье от турок и татар. Предусматривалось создание 20-тыс. козацкого реестра, сохранение казачьих прав и вольностей, таких же, какими пользовались левобережные казаки. Старшине запрещалось поддерживать отношения с иностранными государствами. После совета населения правобережные полки присягнули царю Алексею Михайловичу.

Борьбу против Петра Дорошенко Самойлович продолжал до 1675-го. Наконец, разочарованній политикой турок, сложил свою булаву в Чигирине. Кошевой атаман Иван Сирко принял от него присягу на верность царю. Однако, давать прясягу Самойловичу Дорошенко отказался. 19 сентября 1676-го Самойлович начал штурм Чигирина. Ему помогала 30 тыс. московская армия. Город удерживали 2 тыс. сердюков. Дорошенко приказал прекратить сопротивление.

После победы над Дорошенком Самойлович стремился распространить власть на Западную Украину и Волынь, однако война с турками помешала этому. Мечтал создать Украинское княжество и сделать гетманскую власть наследственной.

14 мая 1627 года в Чигирине родился внук гетмана Михаила Дорошенко, сын Дорофея и Марии Дорошенко Петр Дорошенко. В будущем он станет гетманом Войска Запорожского.

Дорошенко учился в Киево-Могилянской коллегии, знал латинский и польский языки. С 20 лет жил на Сечи, в 30 лет был назначен полковником Прилуцким. Выполнял дипломатические поручения Богдана Хмельницкого, вел переговоры со шведским правительством, возглавлял делегацию в Москву в 1659-1660 годах. После смерти Хмельницкого Петр Дорошенко принял сторону Ивана Выговского.

В 1665 году Петра Дорошенко избрали гетманом. Он занимал должность 11 лет.

Автор: Михаил ТАНАСИЙЧУК
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Дата
17
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