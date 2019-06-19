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четверг, 20 июня 2019 08:20

"Русскую Америку" продали за бесценок

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&quot;Русскую Америку&quot; продали за бесценок
Продажа Аляски (картина Эммануила Лейтце).

Президент США Эндрю Джонсон объявил о покупке Аляски 20 июня 1867 года. В результате Россия продала США Аляску, Алеутские острова и острова в Беринговом проливе.

Аляска была открыта в 1732 году во время первой Камчатской экспедиции русскими Михаила Гвоздева и Ивана Федорова. Ее освоение происходило медленными темпами. Корабли ходили редко, пушной промысел не приносил большой прибыли. Всего в "Русской Америке" жило 10 тыс. человек.

США еще в 1854 году направили России предложение продать им Аляску. Переговоры прерывались войнами - Крымской в ​​России и Гражданской - в США. Настоящие торги начались лишь в 1866 году. Отношения между США и Россией в то время были дружескими.

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Общая сумма сделки составила $7,2 млн. Общий размер проданной сухопутной территории составил около 1519000 м2, то есть по $4,73 за квадратный километр. Вместе с территорией передавалось все недвижимое имущество, колониальные архивы, официальные и исторические документы, касающиеся переданных территорий.

Приобретение Аляски не вызывало большого энтузиазма в США. Историки проанализировали тогдашние американские газеты. 24 из 76 негативно оценивали желание правительства купить земли. Но после открытия в 1880-х годах на Аляске крупных залежей золота и природных минеральных ресурсов, покупку назвали главным достижением администрации президента Эндрю Джонсона. В 1959 году Аляска стала 49-м штатом США.

В США, городе Балтиморе, молочник Джекоб Фуссель 15 июня 1851 основал первую в мире фабрику по производству мороженого.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
20
июня

"Русскую Америку" продали за бесценок

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