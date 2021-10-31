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вторник, 02 ноября 2021 08:20

Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу

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Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу
Казаков-защитников пытали. Казнь и жителей Батурина применяли казнь. Гравюра времен Петра I

Российские войска взяли штурмом и разрушили город Батурин - современный Бахмачский район Черниговской областей 2 ноября 1708-го. Гетманскую столицу уничтожили по приказу царя Петра I, чтобы отомстить Ивану Мазепе.

На восьмой год Великой Северной войны шведский король Карл XII (1682-1718) предложил гетману Ивану Мазепе вступить в шведскую коалицию. Хотел поддержки, чтобы нанести окончательное поражение Московскому государству. Предлагал суверенитет и автономию. Шведы готовили поход на Смоленск и Москву.

Гетман предложение принял и пригласил шведское войско на зимовку в Батурин. Сам с 3-тысячной армией отправился на встречу королю. В Батурине оставалось около 7-8 тыс. казаков. Российский царь Петр I послал князя Меншикова с 20-тысячным войском на штурм Батурина.

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Меншиков во главе 14 драгунских и нескольких пехотных полков подошел к крепости. Несколько раз пробовал штурмовать. Русскому князю помог предатель – наказный полковник Иван Нос. Через своего сотника Соломаху передал драгунам информацию о расположении черных ходов.

Драгуны Меншикова ворвались в город через тайный тоннель. Штурм и взятие Батурина длилось два часа. Драгуны убивали всех, кого видели по пути – мещан и казаков, даже женщин и детей.

Меншиков приказал сжечь весь город. Забрал архив и сокровища Мазепы, сорок орудий и амуницию и порох. Трупы казаков распяли на плотах и ​​пустили вниз по реке Сейм, чтобы население Гетманщины видело судьбу "мазепинцев". Царские войска уничтожили в Батурине 11-15 тыс. человек – гражданских и военных, город полностью разграбили и сожгли.

Во всех городах вывесили царские указы украинскому народу подчиниться. Мазепу преследовали московские воины, чтобы совершить расправу. Скрывался в Молдове, которая тогда принадлежала Османской империи. 22 сентября 1709 года Иван Мазепа умер. Осенью 1999-го его тело перезахоронило в Батурине.

5 апреля 1710 в Бендерах Молдавского княжества гетманом Войска Запорожского избрали Пилиппа Орлика. В тот же день гетман, казацкая старшина и запорожцы подписали Договоры и постановление прав и вольностей Войска Запорожского, известные также как "Бендерская конституция".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
02
ноября

Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу

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