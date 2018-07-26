Родственникам погибших на авиашоу дали по 10 тыс. грн

 
Ексклюзивы
1/5
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1341
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 9585
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4248
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
2 Просмотров: 1647
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 3123
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 594
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
27 Просмотров: 6984
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 729
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1035
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3204
Фото
Все фото
6
8
9
7
28
Пилотировала тысячу самолетов - умерла 101-летняя участница Второй мировой
Пилотировала тысячу самолетов - умерла 101-летняя участница Второй мировой
Уникальную стенопись реставрируют за средства, собранные на день рождения
Уникальную стенопись реставрируют за средства, собранные на день рождения
Татары и античные руины - Крым на фото французского путешественника
Татары и античные руины - Крым на фото французского путешественника
С саблями и самопалами - у Киевсовета подняли украинский флаг
С саблями и самопалами - у Киевсовета подняли украинский флаг
Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво&quot;
Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво"
Видео
Все видео
"Какой-то странный металл" - археологи откопали необыкновенное украшение
"Какой-то странный металл" - археологи откопали необыкновенное украшение
Впервые испытали новый украинский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Впервые испытали новый украинский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Раскопали захоронение охранника переправы через Днепр
Раскопали захоронение охранника переправы через Днепр
Раскопали трипольские дома с уникальными вещами
Раскопали трипольские дома с уникальными вещами
Травили пищу и делали смертельные уколы - как Левко Лукьяненко сидел в тюрме
Травили пищу и делали смертельные уколы - как Левко Лукьяненко сидел в тюрме
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 1251
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4716
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1008
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4797
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3744
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 июля 2018
1 Просмотров: 756
Дівчина на полустанку
Недавно їхав яготинською електричкою на Київ. Стояв пізній вечір, хоч іще не темно. На початку шляху, десь під Березанню, була зупинка, про яку не ...
пятница, 27 июля 2018 08:21

Родственникам погибших на авиашоу дали по 10 тыс. грн

  Комментировать
Родственникам погибших на авиашоу дали по 10 тыс. грн
Момент падения истребителя Су-27 упал в толпу. Фото: ВВС

Истребитель Су-27 упал в толпу на Скниловском аэродроме во Львове 27 июля 2002 года. Там праздновали 60-летие 14-корпуса Военно-Воздушных Сил Украины. Погибли 77 человек, из них - 28 детей, 250 человек пострадали. Скниловская трагедия является крупнейшей в мире по количеству погибших во время авиашоу.

На дейсвие собрались около 10 тыс. зрителей. Самолет выполнял фигуру высшего пилотажа и на малой высоте и задел крылом дерево. Пилоты Владимир Топонарь и Юрий Егоров успели катапультироваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии

Уже через несколько часов после трагедии во Львов прилетели первые лица страны. Президент Леонид Кучма дал слово не оставить пострадавших в беде. Расследованием трагедии занялась Генеральная прокуратура Украины и специальная комиссия Министерства обороны Украины. Выдвинули несколько версий причин аварии: техническая неисправность самолета, ошибка пилотов, а также ошибка в планировании полетов, организации и размещении зрителей на аэродроме. Сами пилоты не признавали своей вины в аварии и указывали на плохую организацию шоу.

За каждого погибшего родственникам выплатили от 10 до 100 тыс. грн. Значительно меньшие суммы достались тем, кто получил травмы, хотя многие остались инвалидами. К ответственности за трагедию было непосредственно привлечены 10 человек - летчики и организаторы. Они были признаны виновными в совершении аварии из-за халатности и невыполнения плана полета.

29 июля 2002 года в Украине объявлен днем ​​траура.

В 2016 году Европейский суд по правам человека рассмотрел два иска по Скнылова. Государство Украина не признали виновной. Но суд обязал выплатить родственникам одной семьи 3600 евро компенсации.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Родственникам погибших на авиашоу дали по 10 тыс. грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

Родственникам погибших на авиашоу дали по 10 тыс. грн

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 3 Просмотров: 211033
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 51476
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 48149
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
16
 Просмотров: 42147
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 35141
Больше всего комментируют
70
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
17
Германия начала строительство "Северного потока-2"
7
Будущее связывает не с Украиной: дочь Гройсмана обустраивается за рубежом
4
Единая поместная церковь: бывший "регионал" пугает гражданской войной
3
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Голосов: 1823
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua