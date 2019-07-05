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пятница, 05 июля 2019 14:10

Редкую мозаику откроют публике
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Мозаику эпохи Селевкидов откроют для посетителей в 2019 году в городе Антакья, Турция
Фото: thehistoryblog.com
Мозаику эпохи Селевкидов откроют для посетителей в 2019 году в городе Антакья, Турция
Мозаику эпохи Селевкидов откроют для посетителей в 2019 году в городе Антакья, Турция
Мозаику эпохи Селевкидов откроют для посетителей в 2019 году в городе Антакья, Турция
Мозаику эпохи Селевкидов откроют для посетителей в 2019 году в городе Антакья, Турция

Самую большую в мире мозаику откроют публике в этом году в городе Антакья, Турция. Она станет экспонатом недавно построенного на базе отеля местного музея. Мозаику открыли в 2010-м, ей 1300 лет. Имеет площадь 9 тыс. кв. м.

Археологи считают, что эта огромная мозаика со сложной геометрией принадлежала общественному зданию в древнем городе империи Селевкидов - Антиохии. Дом повредили крупные землетрясения 526 и 528 годов, но мозаика осталась почти нетронутой, сообщает The History Blog.

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Сегодня Антакья известна миру из-за большого количества и высокого качества мозаик, найденных на ее улицах. Археологи боялись повредить древнюю находку, поэтому решили оставить ее в отеле, превратив его в музей. Отель-музей Antakya Museum расположен недалеко от церкви Святого Петра - церкви эпохи крестоносцев, построенной вокруг пещеры, которая считается одной из древнейших христианских церквей в мире.

Антиохию основал военачальник Александра Македонского Селевк I Никатор в 300 г. до н.э. Он же первый правитель Восточной империи Селевкидов. Антиохия была столицей империи до завоевания ее Римом в 63 г. до н.э. Географическое расположение города сделало его центром торговли между Средиземным морем и Востоком. На пике развития в городе проживало 500 тыс. жителей.

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