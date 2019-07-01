Нашли замурованную итальянскую фреску

Автор: ansa.it Святой Алексий и Христос на фреске найденной в церкви Сант-Алессио в Риме, Италия.

Церковная исследовательница Клаудиа Вирджани обнаружила уникальный артефакт в храме Святого Алексея на Авентинском холме в Риме, Италия. Им является фреска XII в., которая была скрыта за стеной. Она изображает Иисуса Христа и святого, в честь которого и назвали храм. Фреска изготовлена ​​на черном фоне и обрамлена полихромной рамкой.

"При строительстве церкви, - объясняет исследовательница, - фреска ​​занимала стену контр-фасада на видном месте, выступая духовным связующим звеном между языческим и средневековым Римом".

В Риме практически не осталось подобных произведений искусства. Исследовательница наткнулась на нее случайно. Изучала местные архивы и нашла запись чиновника в 1985-м, что рабочие во время укрепления стен и колокольни обнаружили фреску в хорошем состоянии и замуровали ее. Однако информации о церкви не было. Женщина искала ее самостоятельно определенное время, сообщает портал Ansa.It.

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Сейчас уже проведены некоторые реставрационные работы, в ближайшее время фреску освободят из тайника. Ценность находки заключается в ее почти тысячелетнем возрасте. Высота изображения Иисуса составляет 400 см, ширина - 90 см. Большая часть фрески скрыта за стеной.

Во время реставрации дворца римского императора Нерона археологи обнаружили тайную комнату. Ее нашли случайно, когда археологи наткнулись на отверстие в потолке. В комнате со сводчатыми потолками высотой до 4,5 м стены украшены фресками. Помещение оставалось нетронутым 2 тыс. лет, за счет чего хорошо сохранилось. Археологи продолжают проводить работы по укреплению потолков дворца и реставрации сохранившихся там изображений.