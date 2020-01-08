Расстреляли украинского дипломата

Николай Любинский (второй слева) вместе с делегацией УНР в Брест-Литовске. Фото: pl.wikipedia.com

Дипломата Николая Любинского расстреляли чекисты в урочище Сандармох 8 января 1938-го. Защищал интересы Украинской Народной Республики на международной арене.

Был членом Центральной Рады и секретарем Всероссийского съезда народов в Киеве. Осенью 1917-го в составе Мировой делегации УНР под председательством министра Всеволода Голубовича отправился в Брест-Литовск – теперь Брест, на переговоры со странами Четверного Союза о выходе Украины из Первой мировой войны. Переговоры завершились подписанием Брест-Литовского мира и признанием УНР.

Некоторое время, с марта по апрель 1918 года, исполнял обязанности министра иностранных дел УНР. Оставил должность в связи с гетманским переворотом. После революции Любинский работал во Всеукраинской академии наук, в Институте украинского языка.

В начале 1930-х его арестовала группа ГПУ СССР в Киеве. Шили активное участие в Украинском национальном центре – несуществующей "контрреволюционной организации", придуманной и "разоблаченной" советскими спецслужбами. Та "имела целью свергнуть советскую власть в Украине и восстановить УНР".

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Мужчину неоднократно подвергали физическим пыткам. Сослали на 2 года в лагеря ГУЛАГа на Беломорско-Балтийский канал. В 1933-м наказание увеличили еще на 5 лет и сослали в Медвежьегорск, где работал архивистом коллегии Беломорско-Балтийского канала.

Расстреляли в Сандармохе вместе со многими известными украинскими деятелями во времена Большого террора.

Тройки УНКВД "Сандармох" открыли расстрельные дела на 1116 человек 9 октября 1937-го. В тот день к смертной казни приговорили поэта Марка Вороного, писателей Николая Кулиша и Антона Крушельницкого, режиссера Леся Курбаса. Деятелей украинской культуры обвинили в связях с "националистическими террористическими организациями" – УВО и ОУН. Соответственно, по мнению чекистов, мужчины "ставили задачей свержение Советской власти в СССР и подготовку терактов против партии".