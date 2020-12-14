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вторник, 15 декабря 2020 01:13

Расшифровали древнейший дорожный знак

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Расшифровали древнейший дорожный знак
В Судане обнаружили знак о въезде в государство. Фото: dw.com

Археологи расшифровали надпись, которую обнаружили 2 года назад на территории Судана.

Четыре иероглифа на скале указывают на "владение царя Скорпиона", сказал профессор кафедры египтологии Боннского университета Людвиг Моренц, передает DW.

Иероглифов в виде круга натолкнул ученых на мысль, что он символизирует населенный пункт.

"Сочетание же всех четырех иероглифов наскальной послание теперь мы можем расшифровать как "владение царя Скорпиона". Это было характерной комбинацией знаков для обозначения населенного пункта в Египте", - пояснил ученый.

Надпись можно считать древнейшим дорожным знаком.

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"Особый интерес, как мне кажется, это открытие представляет и для истории развития средств коммуникации, ведь в то время человечество только начинало осваивать письменность. Искусство письма считалось верхом достижений современности. С социокультурной точки зрения, показательно и то, что такие современные средства коммуникации, как оказалось, использовались не только в регионах с развитой инфраструктурой, но и на периферии - в отдаленном районе Вади эль-Малик", - считает профессор.

Башню из человеческих черепов нашли в Темпло Майор, комплексе культовых сооружений ацтеков в историческом центре Мехико. Археологи насчитали 119 черепов. Среди них есть и детские.

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