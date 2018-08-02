Раскопали средневековый город крымских татар

Раскопки ведет на окраине Тягинки киевская археологическая экспедиция. Фото: Український Південь

Археологи нашли древний город на Херсонщине возле поселка Тягинка. Здесь существовала крепость Тягинь, в разное время принадлежавшая разным государствам - в том числе, Золотой Орде, Крымскому ханству, Литве. Возле нее вырос средневековый крымскотатарский город.

"Сначала это был крымскотатарский город. История тесно переплелась с историей Литовского княжества времен Витовта", - написал глава Херсонского меджлиса Ибрагим Сулейманов в соцсети, пишет сайт "Херсонские вести".

Это городище хорошо известно специалистам с 2014 года, когда здесь начала работать киевская археологическая экспедиция.

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"Хан Менгли Гирей развивал свою крепость. И литовцы здесь были", - рассказала руководитель экспедиции Светлана Беляева.

В 2017 году на окраине Тягинки нашли бронзовые вещи XIV-XV веков, которые принадлежали городской культуре Великого княжества Литовского. Нашли даже фрагменты водопровода. В этом году раскопали элементы военной культуры - наконечники арбалетных стрел, керамику, шпоры и другие предметы.

Во время раскопок греческого поселения Ольвийская хора возле села Днепровское Белозерского района Херсонской области археологи обнаружили святилище. Нашли открытую площадку с жертвенным камнем и керамической светильником на высоких ножках. Ранее на этом месте выкапывали фигурки греческой богини плодородия Деметры. Ученые считают, что святилище посвящено именно ей.