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пятница, 11 октября 2019 16:32

Раскопали мастерскую, где делали гробы для царей

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Египетские археологи обнаружили 30 мастерских по изготовлению саркофагов в Долине обезьян на западе Долины царей в Луксоре.

Район состоит из зданий для хранения погребальных мебели и сооружений где обжигали керамику. Все датируются периодом XVIII династии - 1550-1292 годами до н.э., передает Reutres.

Зона содержит глубокий разрез и резервуар для хранения воды, который использовали местные работники. Недалеко от него нашли перстень со скарабеем, сотни инкрустированных бусин и золотых украшений. Их применяли при изготовлении гробов.

Также команда открыла гробницу в восточной долине Луксора. Там нашли инструменты для постройки царских гробниц.

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Автор: reuters.com
  В Египте нашли мастерскую по изготовлению царских саркофагов
В Египте нашли мастерскую по изготовлению царских саркофагов

Автор: reuters.com
  В Египте нашли мастерскую по изготовлению царских саркофагов
В Египте нашли мастерскую по изготовлению царских саркофагов

Рабочие обнаружили храм времен правления Птолемея IV недалеко от города Сохаг, Египет. Ему около 2,2 тыс. лет.Раскопали случайно. Строители прокладывали канализацию в городке Тама. Тогда наткнулись на древние барельефы и руины.

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