Раскопали имение древнеегипетского надзирателя за работой горняков

Археологи раскопали карьер медной руды. Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

На юге Синайского полуострова археологи обнаружили остатки здания, которое могло быть штаб-квартирой надзирателя за древнеегипетскими шахтерами.

В этой местности добывали медь и бирюзу, сообщило Министерство туризма и древностей Египта.

Предполагают, что здание возникло в XIX в. до н.э. Его использовали с эпохи Среднего царства до римского времени.

Имение со всех сторон окружали древние копи медной руды. Там нашли большие скопления шлака и древнеегипетские надписи.

При раскопках археологи обнаружили остатки двухэтажного сооружения, составленного из больших блоков песчаника. Второй этаж не сохранился, осталась только лестница вверх внутри здания. На первом этаже ученые расчистили два зала, две комнаты, кухню и туалет. Полы были выложены каменными плитами. В центре самых больших помещений остались следы колонн, поддерживавших потолок.

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Здание не использовалось во время кризиса в Египте. Лишь в римский период здесь возобновилась активная деятельность. Сооружение тогда перестроили. В одном из помещений устроили мастерскую по отделке бирюзы.

С помощью компьютерного томографа ученые восстановили облик египетского фараона Аменхотепа I. Облик воспроизвели по его мумии.