Профильный комитет поддержал переименование Владимира-Волынского

Комитет по вопросам государственной власти поддержал переименование города Владимира-Волынского во Владимир.
Депутаты единогласно приняли решение о поддержании проекта решения и рекомендовали Верховной Раде принять проект постановления о переименовании города в целом.
Проект решения о переименовании теперь поступит в Верховную Раду.
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Заместитель председателя комитета Игорь Гузь указал, что это решение возвращение исторической справедливости. Эту инициативу поддерживает местное самоуправление.
Городской совет Владимира-Волынского Волынской области хочет вернуть городу историческое название – Владимир, отбросив часть – Волынский. Ее стали использовать в Российской империи, чтобы не путать с другим городом в России. За такое решение в пятницу, 1 октября, проголосовали все кроме одного депутата.
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