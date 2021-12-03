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суббота, 04 декабря 2021 00:46

Профильный комитет поддержал переименование Владимира-Волынского

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Профильный комитет поддержал переименование Владимира-Волынского
Городу могут вернуть историческое название. Фото: "Волынь UA"

Комитет по вопросам государственной власти поддержал переименование города Владимира-Волынского во Владимир.

Депутаты единогласно приняли решение о поддержании проекта решения и рекомендовали Верховной Раде принять проект постановления о переименовании города в целом.

Проект решения о переименовании теперь поступит в Верховную Раду.

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Заместитель председателя комитета Игорь Гузь указал, что это решение возвращение исторической справедливости. Эту инициативу поддерживает местное самоуправление.

Городской совет Владимира-Волынского Волынской области хочет вернуть городу историческое название – Владимир, отбросив часть – Волынский. Ее стали использовать в Российской империи, чтобы не путать с другим городом в России. За такое решение в пятницу, 1 октября, проголосовали все кроме одного депутата.

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