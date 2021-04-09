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пятница, 09 апреля 2021 11:30

Приняли закон относительно борцов за независимость

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Приняли закон относительно борцов за независимость
Деятелей и воинов СВУ, УСС, УНР, Гетманщины, ЗУНР, повстанцев Холодного Яра, Карпатской сечи, ОУН, УПА, УГС УГГ и других организаций признали борцами за независимость Украины Фото: Portal.lviv.ua

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон о правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX в.

Борцами за независимость признали тех, кто принимал участие во всех формах политической, вооруженной и другой коллективной или индивидуальной борьбы в составе органов власти, военных, военизированных и повстанческих формирований Украинской Народной Республики, Украинской Державы, Западно-Украинской Народной Республики, Восточно-Лемковской и Гуцульской республик, а также Карпатской Украины.

Законом борцами за независимость признали также членов Украинской военной организации (УВО), Организации украинских националистов (ОУН), Народно-освободительной революционной организации (НВРО), Украинской повстанческой армии (УПА), Украинской повстанческой армии атамана Тараса Бульбы-Боровца "Полесская Сечь", украинской народной революционной армии (УНРА), Украинской Главной Освободительной Рады (УГВР), Антибольшевистского блока народов (АБН).

Также членов Украинского Хельсинского союза (группы) (УГС, УГГ), организаций украинского освободительного движения второй половины XX века, организаций, созданных лицами, которые подверглись политическим репрессиям за участие в борьбе за независимость Украины, находились за это в советских тюрьмах и лагерях, членов народного Руха Украины за перестройку до 24 августа 1991 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко подписал закон о признании ветеранов ОУН и УПА участниками боевых действий

Подчеркивалось, что все они сыграли главную роль в восстановлении украинской государственности, не созданной, а закрепленной Актом провозглашения независимости Украины в 1991 году.

Государство признало все государственные и военные награды и отличия и военные степени борцов за независимость.

"Отдаем дань борцам за свободу Украины, возвращаем моральный долг", - отмечал накануне принятия закона председатель УИНП Владимир Вятрович.

Несмотря на важность принятия закона, он подвергся некоторой критике юристов. Они подчеркивали, что механизм признания участниками боевых действий, а следовательно - ветеранами, воинов формирований, самим Законом не предусмотрен. Поэтому отношение государства к тем, кого законом оно признало такими, что боролись за его независимость, скорее символическое.

Только в декабре 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". В перечень участников боевых действий добавились лица, принимавшие участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX в.

В 2020 году в Киеве представили памятную медаль "За боевые заслуги. 75 лет победы над нацизмом". Ею наградили участников Второй мировой войны 1939-1945 годов. Награду разработал директор производственно-творческого объединения "Орден" Александр Сопов.

"Она входит в открытую наградную систему. Ответственность за то, что человек сейчас жив и живет именно там, где ему вручат эту медаль, и он на самом деле воевал - на том, кто представил к награждению и заполнил наградной лист", - рассказал Сопов.

Это была первая в Украине номерная или персонифицированная медаль.

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Дата
09
апреля

Приняли закон относительно борцов за независимость

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