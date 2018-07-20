Президентом большой страны выбрали пенсионерку

72-летняя Пратибха Патил. Фото: http://www.agenciabrasil.gov.br

Новым президентом Индии впервые за 60-летнюю историю ее независимости стала женщина - 72-летняя Пратибха Патил. 21 июля 2007 года она набрала почти две трети голосов избирателей, победив своего главного конкурента - Бхайрона Сингха Шекхавата, кандидата от оппозиционной партии "Бхаратия Джаната". Ее кандидатуру поддержали 65% парламентариев. Именно они в Индии выбирают президента на 5-летний срок.

Индия остается страной, где женщину постоянно дискриминируют. Родители не так радуются рождению дочери, как сына, так как девушку следует обеспечивать приданым. За последние несколько лет в стране сделали больше 10 млн. абортов, когда должна была родиться дочка. Девушки редко получают надлежащее образование и медицинскую помощь, когда болеют. Если женщина стала вдовой, то есть два выхода: пойти за своим мужем или оставаться обузой для своих детей.

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Вместе с тем. индийские женщины занимают немало ведущих государственных постов. Председателем правящей партии является Соня Ганди. Журнал "Форбс" три года назад назвал ее третьей самой могущественной женщиной мира. Сейчас она занимает 13-ю строчку. Названную мать Сони, Индиру Ганди, четыре раза избирали премьер-министром Индии. Пратибха Патил замужем, имеет двоих детей. Политикой начала заниматься после того, как завершила карьеру адвоката. Она успела побывать губернатором провинции Раджастан и членом парламента. Срок ее президентских полномочий закончился 25 июля 2012 года. Преемником Патил на этом посту стал индийский политик Мукерджи. Глава государства в Индии играет почти церемониальную роль. Вся исполнительная власть сосредоточена в руках премьер-министра.

64-летняя Мейра Кумар возглавила парламент Индии в 2009 году. Она относится к низшей касты неприкасаемых, или далитов. Мейра является членом правящей партии "Индийский национальный конгресс". На протяжении многих лет работала в министерстве иностранных дел, а также послом Индии за рубежом.