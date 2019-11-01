Премьер-министра убили личные охранники

Премьер-министра Индии Индиру Ганди убили охранники. Фото: topwar

Тело премьер-министра Индии Индиры Ганди сожгли на берегу реки в Дели 2 ноября 1984 года. За три дня до того Индиру Ганди убили два охранника его личной службы безопасности. Выпустили 33 пули, 8 из них оказались смертельными.

Индира Приядаршини - единственная дочь первого премьер-министра страны Джавахарлала Неру. Они были одной из самых богатых семей Индии, принадлежали к высшей индийской касты брахманов. Получила европейское образование. В Оксфордском университете изучала историю и основы управления.

В 22 года становится пресс-секретарем отца и сопровождает его во всех зарубежных поездках. Замуж Индира вышла через три года за журналиста Фероза Ганди, которого она знала с детства. Родили двух сыновей - Раджива и Санджая. После смерти отца решила пойти в большую политику.

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Дважды избиралась премьер-министром. В Индии - это фактический руководитель страны. Должность получила как лидер парламентской фракции Индийского Национального Конгресса. Укрепила имидж своей страны в мире, национализировала 14 крупнейших банков. Индия впервые за долгие годы стала независимой от импорта продовольствия.

В последние годы правления Индира Ганди конфликтует с сикхами. Индийцы, которые принадлежали к религиозной общины провозглашали равенство всех людей перед единственным богом, независимо от касты и социального положения. В Индии их болше 18 млн. В ее личной охране - двое сикхов. Их тайно завербовали экстремисты. Убедили, что месть - только убийство Индры.

В день убийства охранник выхватил револьвер и трижды выстрелил в живот премьер-министра. Напарник выпустил автоматную очередь - всего 30 шаров. После этого оба сложили оружие. Убийц схватила охрана, одного застрелили на месте. Индиру Ганди не удалось спасти, она умерла в больнице. На следующий день о смерти Индре Ганди сказали народу. Правительство возглавил ее 40-летний сын Раджив.

В автокатастрофе 14 сентября 1982 погибла Патрисия Грейс Келли, американская киноактриса, княгиня Монако.