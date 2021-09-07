Представили новые доказательства преступлений коммунистов в Украине

Форум имеет целью объединить общество для распространения правды. Фото: "Укрінформ"

В Доме профсоюзов Украины в Киеве состоялся международный форум "Массовые искусственные голоды: помним, чтим".

В форуме приняли участие представители Верховной Рады и правительства, международных, общественных организаций, научного сообщества, религиозные деятели, лидеры общественного мнения Украины, передает "Укрінформ".

Во вступительной части форума "Украина и мир: формирование национальной памяти и важность распространения правды о Голодоморе" выступили председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, третий президент Виктор Ющенко, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, глава УГКЦ Святослав.

Во время форума представили работу "Геноцид украинцев 1932-1933 по материалам досудебных расследований". Она содержит указы и распоряжения президентов Украины по чествованию памяти украинцев, уничтоженных коммунистическим режимом в 1932-1933 годах. Основу источниковой базы издание составили материалы архивного уголовного дела №475, которое состоит из 331 тома и хранится в архиве Киевского апелляционного суда.

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Представили сборник материалов и документов "Черные доски" Украины. Черниговская область". Она содержит систематизированный тематический комплекс архивных и опубликованных источников об использовании "черных досок" на территории Черниговской области в 1931-1934 годах. Презентовали учебное пособие для учителей "Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинской нации".

В резолюции форума участники отметили: "Комплексная экспертиза по потерям украинской нации в ходе Голодомлору-геноцида 1932-1933 годов установила 10,5 млн погибших, массового голода 1921-1923 годов - 3,5 млн, 1946-1947 годов - 1,5 млн украинцев . Рекомендуем научным учреждениям продолжить исследования с целью раскрытия преступлений коммунистического режима и установления истины по потерям украинской нации от Голодомора-геноцида".

Во время форума состоятся панельные дискуссии - "Голодомор-геноцид и массовые искусственные голоды 1921-1923 годов, 1946-1947 годов как величайшие преступления коммунистического тоталитарного режима: научные исследования" и "Голодомор-геноцид и массовые искусственные голоды 1921-1923 годов, 1946 1947 как величайшие преступления коммунистического тоталитарного режима: общественные коннотации ".