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понедельник, 29 июля 2019 09:42

Последнего кошевого отправили на Соловки

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Последнего кошевого отправили на Соловки
Окно тюремной камеры кошевого атамана П. Калнышевского сосланного на Соловки Фото: wikipedia

Последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского отправили на Соловки 29 июля 1776-го. Его удерживали в одиночном каземате. Запретили любые переписки и общение. Покидать маленькую камеру позволяли только на большие праздники - Пасху и Рождество.

Впервые мужчину лишили свободы еще в июне 1775-го с разрушением последней Запорожской Сечи войсками Российской империи. Формальным поводом стал донос старшины Павла Савицкого в имперскую канцелярию еще в 1767-м. В нем говорилось, что недовольный засильем сербов и вмешательством новороссийского губернатора в дела Запорожья атаман хочет перейти в турецкий протекторат. Однако, Екатерина II отложила донос до лучших времен.

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За время заключения на Соловках Калнышевский потерял зрение. Амнистию атаману предоставил новый император Александр I в 1801 году. Тогда мужчине было уже 111 лет - он остался монахом в монастыре. Умер в 113 лет. Похоронили во дворе Соловецкого монастыря. Сохранилась лишь могильная плита.

На Запорожье проживало 59 637 казаков и простолюдинов вместе с женщинами согласно переписи 1775 года. 3 августа 1775 Екатерина II издала манифест, которым официально объявила о ликвидации Запорожской Сечи. На несколько месяцев раньше вышел приказ о срочной переправке Черноморского казачьего войска на Кубань, который подписала императрица.

Было переселено 8,2 тыс. казаков, которые создали 40 куреней. А вместе с семьями - 25 тыс. украинцев. Земли запорожцев стали раздавать российским и украинским помещикам.

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Дата
29
июля

Последнего кошевого отправили на Соловки

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