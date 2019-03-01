Популярное развлечение - показали ретро-фото обезглавленных людей

Фото: Facebook

В интернете показали фотографии викторианской эпохи, на которых у людей отсутствуют головы.

Такие фотографии приобрели большую популярность в Европе во второй половине XIX - начале ХХ века, сообщают "Хроники Прекрасной Эпохи".

Фотограф с помощью комбинирования негативов создавал эффект отделения головы от тела. Люди могли держать свою голову в руках или делать вид, что отрезали её у кого-то.

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Мастерами безголовых портретов в те времена считались фотографы Генри Пич Робинсон, Сэмюэл Кей Балбирни и Уильям Генри Уилер.

Состоятельные люди суток Викторианской эпохи 19 века имели необычные хобби и увлечения. Самыми популярными из них были спиритизм, таксидермия, фото с умершими, папоротниковая лихорадка и украшения из волос мертвецов.