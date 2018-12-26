Поляки осудили украинского поэта за критику власти

В 1702 году казнили поэта Даниила Братковского. Фото: "Волынская Правда"

Книгу Даниила Братковского "Мир, по частям рассмотрен" выдали в Луцке 26 декабря 2003-го. Автора 26 ноября 1702-го казнили на площади Рынок в Луцке.

По приговору польского военного суда, ему отсекли руки, ноги, потом голову и перерубили туловище, сообщает uahistory.com.

Братковский был волынским шляхтичем, поэтом, общественным деятелем. Боролся за социальное и национальное освобождение украинцев. Учился в Киево-Братской коллегии и на территории Италии.

1697-го на заемные деньги Братковский издал в Кракове сборник с 525 польскоязычными сатирическими стихами под названием "Мир, рассмотренный по частям". Поэт в произведениях обличал польскую власть.

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Даниил Братковский поддерживал связи с гетманом Иваном Мазепой. Стал участником антипольского восстания под руководством Семена Палия. Готовил восстание крестьян на Волыни, но был задержан отрядом Ледоховского, когда вез казацкие письма и прокламации.

В тюрьме Луцка его подвергли пыткам. Впоследствии казнили на главной площади.

2013-го Даниила Братковского признали святым.

Русские войска под предводительством князя Александра Меншикова взяли штурмом и разрушили до основания город Батурин - современный Бахмачский район Черниговской области 13 ноября (2 ноября по старому стилю) 1708-го. Гетманскую столицу уничтожили по приказу царя Петра I, чтобы отомстить Ивану Мазепе за переход на сторону шведского короля.