Полиция не позволила жениться Николаю Костомарову

Николая Костомарова арестовали за принадлежность к Кирилло-Мефодиевскому братству. Фото: wikimedia.org

8 апреля 1847 года за принадлежность к Кирилло-Мефодиевскому братству арестовали историка Николая Костомарова.

Студент университета святого Владимира Алексей Петров донес, что члены братства читают запрещенные стихи и призывают украинцев к восстанию.

Жандармы получили из Петербурга разрешение на арест участников общества. Киевский губернатор Иван Фундуклей уважал историка Костомарова. За несколько недель до арестов он дал для отклика и замечаний свою рукопись книги "Обзор Киева относительно древностей". Узнав о готовящемся аресте, Фундуклей пытался предупредить Костомарова. Прислал записку с просьбой немедленно зайти к нему. Но историк был озабочен предстоящей свадьбой с Алиной Крагельской.

Жандармы 3-го тайного отделения арестовали писателя Николая Гулака в Петербурге, в Варшаве - Пантелеймона Кулиша. В Киеве задержали Николая Костомарова. Тарас Шевченко ехал к нему на свадьбу. Поэта арестовали на переправе.

После ареста Костомарова отправили в Петропавловскую крепость. Историк считал, что его жизнь разрушена. Даже пытался уморить себя голодом.

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24 июня 1848 года Костомарова отправили в ссылку в Саратов. Работал там в статистическом комитете. От брака с Крагельской отказался.

24 января 1861 в Петербурге вышел первый номер украинского ежемесячного научно-литературного журнала "Основа". Редактором журнала был Василий Белозерский. В публикации "Основы" участвовали Пантелеймон Кулиш, Николай Костомаров и другие.