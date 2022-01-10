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среда, 12 января 2022 08:20

Покушение на Папу: нападающий увлекался нацистами

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Покушение на Папу: нападающий увлекался нацистами
Раненый Кароль Войтыла заявил, что прощает Агджу, через два года Иоанн Павел II посетил его в тюрьме. Фото: Global Look Press

В Турции 12 января 2006 года вышел из тюрьмы после 25 лет заключения Мехмет Али Агджа. Он покушался на Папу Римского Иоанна Павла II.

Вечером 13 мая 1981 года Иоанн Павел II прибыл на площадь Святого Петра в Риме для встречи с паломниками. Автомобиль должен был сделать несколько кругов по площади, а затем остановиться перед помостом. Когда машина направилась в Апостольский дворец, в Папу 6 раз выстрелил мужчина из толпы. Террориста задержали – это был турок Мехмет Али Агджа. Он ждал выступления Папы две недели.

23-летний Мехмет Али Агджа присоединился к ультраправой террористической группировке Бозкурт. Увлекался нацистами и Гитлером. В 1979 году в Стамбуле Агджа убил редактора крупной турецкой газеты. Сбежал из военной тюрьмы в Стамбуле, где сидел за заказное убийство, перебрался в Болгарию. В Риме получил план покушения на Папу. По словам Агджи, операция финансировалась болгарско-турецким мафиози Бекиром Челенком, на которого вышли руководители Бозкурт.

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После выстрелов в понтифика Агджа пытался скрыться с места преступления. Сразу после ареста Агджа объявил полицейским, что лично решил убить Папу Римского и не имеет сообщников. Агджу приговорили к пожизненному заключению.

Раненый Кароль Войтыла заявил, что прощает Агджу, через два года Иоанн Павел II посетил его в тюрьме, где наедине они провели длительную беседу. По просьбе папы Агджа был помилован президентом Италии и депортирован в Турцию. Там был арестован за убийство 1979 года.

В Ватикане краковского митрополита Кароля Войтылу 16 октября 1978-го конклав кардиналов избрал 264-м Папой Римским. Кароль Войтыла стал Папой на второй день конклава.

Белый дым, возвещавший свершение выбора, появился над Сикстинской часовней в 18.18. Митрополит Краковский стал 262-м преемником св. Петра.

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Дата
12
января

Покушение на Папу: нападающий увлекался нацистами

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