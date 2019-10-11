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понедельник, 14 октября 2019 09:11

Покрова и казаки - история почитания в раритетных иконах
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"Покрова Богородицы" с изображением Богдана Хмельницкого и архиепископа Лазаря Барановича. Первая половина XVIII в. Происходит из Покровской церкви села Дешки, теперь Богуславского района Киевской области.
Фото: memory.gov.ua
"Покров Богородицы" с изображением наказного гетмана запорожских казаков Ивана Сулимы и его правнука Семена Сулимы, казацкой старшины, царя и царицы. Между 1739-1741 годами - когда Семен Сулима получил правительство переяславского полковника. Происходит из Покровской церкви села Сулимiвка, теперь Бориспольского района Киевской области.
"Покров Богородицы" с изображением в толпе казацкой старшины и их жен в наряде времен Гетманщины - в кафтанах и корабликах. XVIII в. Происходит из с. Малая Бугаевка, ныне - Васильковского района Киевской области. По другой версии - из Миргорода Полтавской области.
"Покров Богородицы" с изображениями гетмана Ивана Мазепы, переяславского полковника Ивана Мировича, префекта Киево-Могилянской академии Феофана Прокоповича и русского царя Петра I и его жены Екатерины I. Копия XIX в. с иконы начала XVIII в. Оригинал потерян. Происходит из Покровской церкви или Вознесенского собора в Переяславе-Хмельницком Киевской области.
"Покров Богородицы" с изображением черниговского полковника Павла Полуботка. Первая половина XVIII в. Первоначально, наверное, была в деревянной Покровской церкви города Новгород-Северский Черниговской области.

14 октября украинцы отмечают Покрову. Праздник имеет давнюю вековую традицию.

У запорожских казаков был особый культ Богородицы-Покровы как защитницы от врагов. Главная сечевая церковь всегда была в честь Покровы. Ее икона была в каждом казачьем курене. Изображали ее и на хоругвях, под которыми казаки выступали в походы. Перед каждым походом становились на молитву Пресвятой Богородице - "Под Твою милость прибегаем", - пишет Украинский институт национальной памяти

"Во время похода эти люди придерживаются трезвости, - писал французский инженер Гийом Левассер де Боплан. - И если между ними случается пьяница, атаман приказывает выбросить его в море. Кроме того, ни водки везти с собой не разрешается, поскольку во время походов и экспедиций они высоко ценят трезвость". По завершении похода - независимо от его успешности - казаки отправляли молебен в честь Божией Матери.

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Именно на праздник Покровы Пресвятой Богородицы, 14 октября, на казацкой раде запорожцы ежегодно избирали себе кошевого атамана. По обычаю, он должен дважды отказаться от чести возглавить "уважаемое общество". Соглашался после третьего предложения. Этим как бы подчеркивала, что идет на это правительство не по своей воле, а по просьбе казаков.

Особое уважение Покровы Богородицы сохранилось, когда казачество создало свое государство - Войско Запорожское. В нем в XVII-XVIII в. цветет "казацкое барокко". Возникает новый тип иконы - "Казацкая Покрова". На ней под покровом-омофором Богородицы иконописцы размещают украинских иерархов, гетманов, старшину и значительных казаков. Те в свою очередь вкладывали значительные средства в реставрацию и благосостояние церкви.

По сей день в украинском музеях икон "Казацкая Покрова" уцелело не более десятка.

По одной из легенд этого дня войско русичей полянского князя Аскольда осадило столицу Византии Константинополь. Жители города обратились к Богородице и просили спасения. Тогда Дева Мария появилась перед людьми и укрыла их покровом. Так воины уже не могли увидеть их. Пораженные красотой города и подобными чудесами князь и его ближайшие воины приняли христианство.

Другая легенда утверждает, что праздник возник в результате видения Андрея Юродивого во время осады Константинополя войсками тюрков. Дева Мария явилась жителям города в храме и приняла их под свою защиту покров. После этого войска противника отступили из города.

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Дата
14
октября

Покрова и казаки - история почитания в раритетных иконах

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