Показали, с чего начинал. Музей выставил раритетные фото основателя самого известного украинского хора

Фото: csamm.archives.gov.ua

Центральный государственный архив-музей литературы и искусства представил онлайн-выставку "Музыкальные горизонты Григория Верёвки". Посвященна 125-летию со дня рождения композитора. Мужчина родился 25 декабря 1895 года в поселке Березна - теперь Черниговской области.

"Григорий Верёвка известен как талантливый композитор, хормейстер, исследователь украинского фольклора, автор романсов, обработок народных песен, создатель нового жанра хоровой музыки - хоровой думы в сопровождении оркестра народных инструментов, его имя носит знаковый творческий коллектив - Национальный заслуженный академический народный хор Украины.

Целью выставочного проекта является демонстрация его жизненного и творческого пути сквозь призму архивных документов его личного фонда, демонстрация роли и значения этой личности не только в истории Украинского государственного народного хора, но и в истории украинской музыки ХХ века", - отметили в музее.

Кроме самого Григория Верёвки, на фотографиях можно увидеть его друзей и единомышленников, членов семьи, музыкальные коллективы.

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11 сентября 1943 года в Харькове был создан всемирно известный хоровой коллектив - Национальный заслуженный академический украинский народный хор им. Григория Верёвки. Основателем, первым руководителем и дирижером хора был Григорий Верёвка - композитор, хоровой дирижер, педагог, фольклорист. В первый состав входили 134 исполнителя: 84 хориста, 34 артиста оркестра, 16 артистов балета. Хор гастролировал по всему миру, представляя украинское искусство. Повсюду были переполненные залы, овации. Триумфальным стало первое выступление коллектива на американском континенте во время ЭКСПО-67 в Монреале, где собралось около 30 тыс. слушателей.