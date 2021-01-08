Показали ретро-фото украинского замка

Опубликовали фото Кременецкого замка 1920-1930 годов.
Крепость расположена в Кременце Тернопольской области, сообщает tenews.org.ua.
Замок начали строить в XIII столетии.
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Ретро-фото сделаны во времена, когда регион был частью Польши.
Фото Киева 1870-х хранятся в фондах Государственного научного архитектурно-строительной библиотеки им. Владимира Заболотного. Они одни из самых старых, сделанных в Украине.
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