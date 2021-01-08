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пятница, 08 января 2021 01:13

Показали ретро-фото украинского замка
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Как выглядел Кременецкий замок 100 лет назад
Фото: tenews.org.ua
Как выглядел Кременецкий замок 100 лет назад
Как выглядел Кременецкий замок 100 лет назад
Как выглядел Кременецкий замок 100 лет назад
Как выглядел Кременецкий замок 100 лет назад

Опубликовали фото Кременецкого замка 1920-1930 годов.

Крепость расположена в Кременце Тернопольской области, сообщает tenews.org.ua.

Замок начали строить в XIII столетии.

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Ретро-фото сделаны во времена, когда регион был частью Польши.

Фото Киева 1870-х хранятся в фондах Государственного научного архитектурно-строительной библиотеки им. Владимира Заболотного. Они одни из самых старых, сделанных в Украине.

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