Показали праздничные открытки, которым более 100 лет

В Винницком краеведческом музее хранится 2 новогодне-рождественские открытки 1914-го. В музей передал коллекционер Андрей Гродецкий.

"В наступающем году желаю тебе, милой кумушке, всего лучшего", - говорится в одной из листовок чернилами на обратной стороне.

Она адресована Новиковий Юлии Петровне. Отправлена ​​из Яготина Киевской области Махаранецьким Сахаром. Датирована 1914 годом. Имеет штамп Казатина Киевской губернии. Сверху на английском, немецком и французском языках написано "почтовая открытка". На открытке изображены маленькие мальчик и девочка, которые несут деревянную коробку с подарками и игрушками. Изготовлена ​​в Германии из картона. Стоит 1 марку.

Новогодняя открытка, которая отправлена из Яготина. Фото: gazeta.ua

Новогодняя открытка, которая отправлена из Яготина. Фото: gazeta.ua

Первой открыткой, изготовленной на продажу, считается карточка, сэр Генри Коул в начале 1840-х заказал художнику Джону Хорсли. На ней было нарисована семья сэра Коула, сидящую за рождественским столом, и подпись: "Веселого Рождества и счастливого Нового года!". Остальные открыток была распродана всем желающим. Разошлись очень быстро. 1874-го была основана Всемирный почтовый союз, установившей международный стандартный размер открытки - 9 x 14 см. Большинство государств стремились ориентироваться на это требование.

Новогодние открытки дореволюционного периода. Фото: gazeta.ua

Новогодние открытки дореволюционного периода. Фото: gazeta.ua

В то время украинского государства не существовало. Страна была разделена на Австро-Венгрию и Российскую империю. В Российской империи было министерство почты и телеграфии, которое занималось отправкой писем. В западных областях - корпус сечевых стрельцов с художественной штаб-квартирой. Там изготавливали рождественские открытки, посвященные военным событиям. На них изображали Иисуса Христа, Божию мать с ребенком, ангелов, ягнят, пастухов и вертеп. Каждую открытку вручную рисовал художник. Затем ее копировали на станке. Эту технику производства завезли из Германии. Она была дорога и не оправдывала вложенных средств. "В 1914-1917-х никого не поздравляли с Новым Годом. Не было такого праздника. Только в Австро-Венгрии отмечали 2 Рождества: 25 декабря и 7 января. Открытки печатались на украинском языке. В России - только на русском. Они считали украинский ненужной", - рассказывает Gazeta.ua историк Василий Штокало. Открытки, которым более ста лет. Фото: gazeta.ua ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мир отмечает столетие "Щедрика": где звучала украинская щедривка Рождественские открытки XIX-ХХ в. часто характеризуют как имеющие странные сюжеты. Антропоморфная пища, лягушки-убийцы и насекомые, танцующие в лунном свете, - подтекст образов для многих современных людей останется непонятным. Тогда для англичан было обычным делом отправить своим близким изображение мертвой малиновки со словами "Пусть ваше Рождество будет счастливым". Подборку таких поздравительных посланий опубликовал журнал Hyperallergic.