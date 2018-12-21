Показали праздничные открытки, которым более 100 лет

В Винницком краеведческом музее хранится 2 новогодне-рождественские открытки 1914-го. В музей передал коллекционер Андрей Гродецкий.
"В наступающем году желаю тебе, милой кумушке, всего лучшего", - говорится в одной из листовок чернилами на обратной стороне.
Она адресована Новиковий Юлии Петровне. Отправлена из Яготина Киевской области Махаранецьким Сахаром. Датирована 1914 годом. Имеет штамп Казатина Киевской губернии. Сверху на английском, немецком и французском языках написано "почтовая открытка". На открытке изображены маленькие мальчик и девочка, которые несут деревянную коробку с подарками и игрушками. Изготовлена в Германии из картона. Стоит 1 марку.
1874-го была основана Всемирный почтовый союз, установившей международный стандартный размер открытки - 9 x 14 см. Большинство государств стремились ориентироваться на это требование.
"В 1914-1917-х никого не поздравляли с Новым Годом. Не было такого праздника. Только в Австро-Венгрии отмечали 2 Рождества: 25 декабря и 7 января. Открытки печатались на украинском языке. В России - только на русском. Они считали украинский ненужной", - рассказывает Gazeta.ua историк Василий Штокало.
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Рождественские открытки XIX-ХХ в. часто характеризуют как имеющие странные сюжеты. Антропоморфная пища, лягушки-убийцы и насекомые, танцующие в лунном свете, - подтекст образов для многих современных людей останется непонятным. Тогда для англичан было обычным делом отправить своим близким изображение мертвой малиновки со словами "Пусть ваше Рождество будет счастливым". Подборку таких поздравительных посланий опубликовал журнал Hyperallergic.
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