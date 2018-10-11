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четверг, 11 октября 2018 13:16

Показали, как австрийский император гостил в украинцев
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Император Австро-Венгрии Карл I в Черновцах, 1917
Фото: bildarchivaustria.at
Император Австро-Венгрии Карл I в Черновцах, 1917
Император Австро-Венгрии Карл I в Черновцах, 1917
Император Австро-Венгрии Карл I в Черновцах, 1917
Император Австро-Венгрии Карл I в Черновцах, 1917

610 лет исполнилось с первого письменного упоминания о Черновцах. Город вспоминают в грамоте воеводы Александра "Доброго" в октябре 1408-го. Он заключил таможенный договор с львовскими купцами.

Gazeta.ua подготовила раритетную подборку фотографий из города Черновцы 100-летней давности. Фото находятся в Венском архиве.

На них уникальные кадры пребывания в городе императора Австрии Карла І. Это событие произошло в годы Первой мировой войны - 1917-го.

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В Австрийском государственном архиве нашли фотографии Равы-Русской, датированные 1914-1918 годами.

1914-1915-го во время Первой мировой войны на территории города шли бои между австрийской, немецкой и русской армиями. Под Равой-Русской пал полк тирольских стрелков.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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