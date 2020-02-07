Подростка спасли новым лекарством

Антибиотик из плесневых грибов исследовали 10 лет. Фото: aif

В Лондоне врачи-биологи Говард Флори и Эрнст Чейн 12 февраля 1941-го в впервые использовали пенициллин для лечения человека. Исследовали действие антибиотика с плесневых грибов более десяти лет.

Английский микробиолог Александр Флеминг еще в 1928 году выделил антибиотик - пенициллин из плесневых грибов. Флеминг также обнаружил, что бактерии были устойчивыми к антибиотикам, если использовали малое количество пенициллина или короткое время. Однако вещество оказалось нестабильным и его трудно производить в чистом виде. На исследования ушло еще 10 лет.

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Говарду Флори и Эрнсту Чейни и их коллегам удалось систематически производить чистую форму пенициллина. В начале 40-х годов подробнее исследовали его свойства. Дополнительные усилия привели к изготовлению фармацевтического препарата в большом количестве.

Подросток Артур Джонс умирал от заражения крови. В саду уколол шипом розы руку, началось заражение. Пациенту ввели 200 мг пенициллина внутривенно. Всего сделали 4 укола. Пациент начал выздоравливать. Ученым удалось наладить производство большого количества новых лекарств. За два года пенициллином спасали десятки тысяч пациентов.

Французские врачи Альбер Кальмет и Камиль Герен сделали новорожденному ребенку первую противотуберкулезную прививку 18 июля 1921. Вакцину изготовили из штамма ослабленной живой коровьей туберкулезной палочки.