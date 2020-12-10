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четверг, 10 декабря 2020 14:22

Поднимал украинские флаги над Черноморским флотом - создали фильм об украинском контр-адмирале

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Поднимал украинские флаги над Черноморским флотом - создали фильм об украинском контр-адмирале
Фильм рассказывает о жизни Михаила Остроградского. Фото: "Новинарня"

Создали фильм о представителе Украины в Крыму 1918 года, контр-адмирале Михаиле Остроградском.

Он поднимал украинские флаги над Черноморским флотом во времена Украинской революции, развивал флот УНР, создавал морскую пехоту, передает "Новинарня".

Документальное видео рассказывает о жизни Остроградского. Его посвятили 150-летию контр-адмирала.

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Фильм создали при поддержке Украинского культурного фонда.

Командующий Черноморским флотом Александр Немитц признал власть Украинской Народной Республики 23 ноября 1917 года. Направил соответствующую телеграмму секретарю военных дел Симону Петлюре по случаю торжественного провозглашения в Киеве Третьего универсала.

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