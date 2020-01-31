Писатель Джеймс Джойс: "Мои герои - просто болтуны"

Ирландский писатель Джеймс Джойс подписал 100 первых копий романа. Фото: wikipedia

В Париже в день 40-летия автора тиражом 1000 экземпляров 2 февраля 1922 го опубликован роман ирландского писателя Джеймса Джойса "Улисс". Автор подписал 100 первых копий.

Джойс работал над романом 20 тыс. Часов, писал по несколько фраз в день. В романе описал один день из жизни дублинского еврея Леопольда Блума и писателя Стивена Дедала. Впервые использовал техника "потока сознания". Улисс состоит из 250,000 слов из словаря, который содержит 30,000 слов, основные издания насчитывают от 644 до 1000 страниц. Разделен на 18 "эпизодов". Джойсу было трудно найти издателя, который бы согласился издать книгу. Но она все же была опубликована Сильвией Бич при поддержке ее известного книжного магазина "Шекспир и Компания".

"Жаль, что публика будет искать и находить мораль в моей книге, и еще хуже, что она будет воспринимать ее серьезно. Слово джентльмена, в ней нет ни одного серьезного рядка, мои герои - просто болтуны", - пишет Джеймс Джойс о книге.

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Джойса считают одним из самых влиятельных писателей двадцатого века. Он получил всеобщее признание прежде всего благодаря роману "Улисс" Книги с первого тиража считают самыми дорогими печатными изданиями ХХ века. На них начинается от 100 000 фунтов -175 000 долларов. В 2004 году один из парижских томов с автографом писателя был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 288 000 долларов.

Британский натуралист Чарльз Дарвин 24 ноября 1859 написал и опубликовал книгу "Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение пригодных пород в борьбе за жизнь". Первое издание, 1250 экземпляров, раскупили за 2 дня в Великобритании. Над книгой автор работал 20 лет