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Пилот приземлился на площади среди Москвы

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Пилот приземлился на площади среди Москвы
Руст был обвинен в хулиганстве, нарушении авиационного законодательства и незаконном пересечении советской границы. Фото: http://k-models.blogspot.com

С советской тюрьмы 3 августа 1988-го освободили немца Матиаса Руста. Полтора года назад он приземлил свой самолет на Красной площади Москвы.

Западногерманский пилот-любитель Матиас Руст получил лицензию пилота в 19 лет и решил провести грандиозный полет, чтобы привлечь внимание. Решил прилететь в Москву с миссией мира и передать Михаилу Горбачеву мирное послание. 28 мая 1987-го вылетел из Гамбурга на четырехместном легком самолете "Cessna 172B Skyhawk".

Совершил промежуточную посадку в аэропорту Хельсинки и взял курс на Москву. Самолет Руста пролетел через всю территорию СССР от Финского залива до Москвы и не был сбит. Система противовоздушной обороны Московского военного округа была отключена на профилактику. За 6 часов Руст преодолел расстояние примерно в 880 км.

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В 18.45 самолет плавно приземлился и выкатился на Красную площадь к подножию Спасской башни. Его сразу же окружили люди. Москвичи думали, что это часть праздничной программы, посвященной Дню пограничника.

Через час милиционеры доставили нарушителя в обычное отделение милиции, затем в СИЗО. Руст был обвинен в хулиганстве, нарушении авиационного законодательства и незаконном пересечении советской границы. 4 сентября Руста приговорили к четырем годам лишения свободы. Заключение отбывал в Лефортовской тюрьме в Москве. Руст отсидел 14 месяцев в СИЗО и был помилован Указом Президиума Верховного Совета СССР.

В советских газетах его полет был представлен как провал советской системы противовоздушной обороны. Михаил Горбачев уволил министра обороны СССР, командующего войсками ПВО и других чиновников.

Стюардесса Весна Вулович из Югославии остался жива после падения самолета 26 января 1972-го. Вошла в Книгу рекордов Гиннесса и стала мировой знаменитостью. Авиалайнер McDonnell Douglas DC-9-32 авиакомпании Yugoslav Airlines взорвался в воздухе. Бомбу на борт пронесли хорватские националисты. Все 29 пассажиров и членов экипажа погибли.

Уцелела лишь 22-летняя стюардесса Вулович. Упав на землю с высоты 10 160 м, она чудом осталась в живых. Ее зажало в хвосте самолета, между трупами и частями багажа. Она получила многочисленные переломы и травмы, на несколько дней впала в кому. Удар смягчили сосновые ветви и толстый слой снега.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
03
августа

Пилот приземлился на площади среди Москвы

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