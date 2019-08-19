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понедельник, 19 августа 2019 10:08

Первый украинский храм выступил с решительной инициативой

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Первый украинский храм выступил с решительной инициативой
Владимир Ярема объявил о возрождении УАПЦ 19 августа 1989-го Фото: stavropigia.lviv.ua

19 августа 1989-го приход святых Петра и Павла во Львове первым в УССР вышел из подчинения Русской православной церкви. Отец Владимир Ярема не испугался репрессий со стороны советской власти и проводил активную подготовку вместе с отцом Иваном Пашулей.

"Все держалось в тайне. Я тоже участвовал в той подготовке. Даже покойный Чорновил тогда был председатель ОГА, возил его в частное помещение отца Иоанна, где собирались тайно, где решались политические дела - как-то надо разорвать с Россией. Это был большой удар для СССР ", - рассказывает 5 каналу отец Николай Кавчак, настоятель Храма апостолов Петра и Павла.

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В ходе литургии Владимир Ярема объявил о выходе прихода из-под юрисдикциии Московского патриархата. 6 иереев поставили подпись за восстановление Украинской автокефальной православной церкви. В этот же день объявили о переходе под омфор митрополита УАПЦ Мстислава Скрипника, который находился в США. 18 ноября 1990 в Соборе Святой Софии в Киеве состоялась его интронизация: стал первым Патриархом УАПЦ.

Дату возрождения УАПЦ торжественно отмечают в Украине. Недавно приход стал частью новой Православной Церкви Украины. Торжества проходили во Львове с 16-18 августа. В праздновании принял участие Митрополит Епифаний.

Украинская автокефальная православная церковь основана в ходе национально-освободительной борьбы 1917-1921-го. 1929 советская власть объявила УАПЦ "одним из звеньев антисоветского подполья" и распустила ее. Выдающегося украинского деятеля митрополита УАПЦ Василия Липковского расстреляли в СССР 27 ноября 1937-го. Накануне Второй мировой войны были ликвидированы почти все проявления УАПЦ в советской Украине. Второе кратковременное возрождение церкви состоялось в 1942-м. Прекратила существование после занятия территории Украины советскими войсками, однако до сих пор продолжает деятельность в эмиграции и в диаспоре.

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Дата
19
августа

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Первый украинский храм выступил с решительной инициативой

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